Wahl in der Türkei : Das große Versprechen von Erdogans Gegner

Kemal Kilicdaroglu fordert den türkischen Präsidenten Erdogan bei der Wahl am 14. Mai heraus. Was würde ein Wahlsieg der Opposition für die EU bedeuten?

Kemal Kilicdaroglu bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tekirdag am 27. April 2023 Bild: AP

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat seinen Landsleuten ein großes Versprechen gegeben: Sollte er am 14. Mai zum Präsidenten gewählt werden, würden die Türken nach drei Monaten visafrei in die Europäische Union einreisen können. In diplomatischen Kreisen wird das als „Wunschdenken“ bezeichnet.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Schon aus prozeduralen Gründen ist der Zeitplan illusorisch. Kilicdaroglu hat außerdem eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU zu seinem „Hauptziel“ erklärt. Er werde im Falle eines Wahlsiegs sein Bestes tun, um eine Wiederaufnahme der seit 2016 eingefrorenen Beitrittsgespräche zu erreichen.