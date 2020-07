EU-Mittel : Der große Kampf um Geld und Recht

Aktualisiert am

Sollen Staaten nur dann Geld aus EU-Töpfen bekommen, wenn ihre Gerichte unabhängig sind, Medien frei arbeiten können und Vorkehrungen gegen Korruption getroffen wurden? In Brüssel ist ein erbitterter Streit ausgebrochen.

Viktor Orbán hat die Rüstung angelegt. Europa solle sich darauf konzentrieren, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, sagte der ungarische Regierungschef vor ein paar Tagen. Dispute über die Rechtsstaatlichkeit hätten da nichts zu suchen. „Wenn diese beiden Sachen vermischt werden, bekommen wir weder einen wirtschaftlichen Neustart noch einen neuen Haushalt.“ Schon das war eine kaum verhohlene Veto-Drohung. Zur Bekräftigung ließ sich Orbán am Montag noch einen entsprechenden Auftrag von seiner Parlamentsmehrheit geben. Die lehnte in einer Resolution nicht nur „ideologische Vorbedingungen“ ab.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. F.A.Z.



Die Abgeordneten verlangten auch, dass das Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit beendet wird, bevor die Regierung dem EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre und dem Wiederaufbaufonds zustimmt. Damit zieht Orbán jetzt nach Brüssel, in den großen Kampf um Geld und Recht.