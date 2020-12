Prüfung von Brexit-Deal : Eine „gewaltige Aufgabe“ für die EU-Mitgliedstaaten

Aktualisiert am

Der Vertragstext des Brexit-Handelsabkommens umfasst 1246 Seiten. Die Zeit zur Prüfung drängt also. EU-Unterhändler Michel Barnier spricht von einer „gewaltigen Aufgabe“, Erz-Brexiteer Nigel Farage vom Ende des „Krieges“.

„Gewaltige Aufgabe“: EU-Unterhändler Michel Barnier am Freitag in Brüssel Bild: AFP

Die EU-Mitgliedstaaten haben mit der Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien begonnen. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, wie ein Sprecher des deutschen EU-Vorsitzes auf Twitter mitteilte. Demnach ist der Vertragstext 1246 Seiten lang. Der Sprecher nannte es eine „gewaltige Aufgabe“, das Abkommen in den nächsten Tagen zu prüfen.

Die Einigung auf das Handelsabkommen war am Donnerstag nur wenige Tage vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt zum Jahreswechsel erzielt worden. Das Abkommen sieht einen Handel ohne Zölle und ohne mengenmäßige Beschränkung von Importen vor. Außerdem regelt es auch Fragen wie die künftige Polizei- und Justizzusammenarbeit und die soziale Absicherung von Bürgern beider Seiten.

„Er hat getan, was er versprochen hatte“

Auf EU-Seite müssen die Regierungen aller 27 Mitgliedstaaten das Verhandlungsergebnis noch billigen, in Großbritannien muss das Parlament zustimmen. Angestrebt wird ein vorläufiges Inkrafttreten des Abkommens zum 1. Januar. Die Ratifizierung durch das Europaparlament soll dann Anfang 2021 im Nachhinein erfolgen.

Der Vorsitzende der britischen Brexit-Partei, Nigel Farage, hat unterdessen seinen Kampf für den Austritt Großbritanniens aus der EU für beendet erklärt. „Der Krieg ist vorbei“, schrieb Farage auf Twitter. Premierminister Boris Johnson werde als derjenige gesehen werden, der den Brexit vollzogen habe, sagte Farage in einem auf Twitter verlinkten Video. „Vielleicht nicht perfekt, aber dennoch: Er hat getan, was er versprochen hatte“, so der Erz-Brexiteer. Farage vermutet, dass bei einigen Details, wie beispielsweise bei der Fischerei, nicht die reine Brexit-Lehre von der vollständigen Kontrolle angewandt wurde. „Aber im Großen und Ganzen ist der Krieg vorbei.“

Mit dem Jahreswechsel verlässt das Vereinigte Königreich endgültig die Strukturen der Europäischen Union nach fast 40 Jahren Mitgliedschaft. Die schlimmsten Folgen der Scheidung sind nun wohl abgewendet.