EU-Migrationspolitik : Mehr Druck oder größere Anreize?

Nur jeder fünfte abgelehnte Asylbewerber kehrt in sein Heimatland zurück. Diese Quote soll wieder steigen, doch über die richtige Strategie gehen die Ansichten auseinander.

Bald mehr Rückführungen? Polizeibeamte begleiten am 30. Juli 2019 einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug Bild: dpa

Im vorigen Jahr wurden 330.000 irreguläre Grenzübertritte an der EU-Außengrenze festgestellt. Die Zahl der Asylanträge war indessen dreimal so hoch: 924.000. Das entspricht zwar nicht der Zahl der Migranten, weil viele An­träge in mehreren Ländern stellen, zeigt aber den tatsächlichen Druck auf die Mitgliedsländer. „Es überlastet die Aufnahmefähigkeiten“, stellte Ylva Johansson am Donnerstag fest, als sich die EU-Innenminister nahe Stockholm trafen.

Zu­mal viele Personen keinen Anspruch auf Schutz hätten – seit Jahren wird bloß ein Drittel anerkannt – und die Rück­­füh­rungsrate sehr niedrig liege. Im Jahr 2021 wurden in allen EU-Staaten 340.000 Rück­kehr-Entscheidungen getroffen, da­von vollzogen wurde aber nur ein Fünftel. Vor der Pandemie waren es noch 30 Prozent.