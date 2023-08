Ankunft in Neapel: Das Rettungsschiff Ocean Viking am 28. August Bild: EPA

Um kein anderes Land in Nordafrika hat sich die EU zuletzt so sehr bemüht wie um Tunesien. Treibende Kraft war die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die mit dem Wahlversprechen angetreten war, die irreguläre Migration deutlich zu verringern. Doch das Partnerschaftsabkommen, das die EU-Führung am 16. Juli mit Präsident Kaïs Saïed unterzeichnete, blieb bisher wirkungslos. Meloni war dazu eigens mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Tunis gereist: Der Pakt soll als Modell für andere Staaten in der Region dienen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Doch von den angebotenen 105 Millionen Euro für mehr Grenzschutz ließ sich Tunis bisher ebenso wenig beeindrucken wie von Finanzhilfen in Höhe von 150 Millionen. Und auch nicht von dem möglichen 900-Millionen-Kredit, den das Land erhalten soll, wenn Saïed dem Reformprogramm des IWF zustimmt. Denn der autoritär regierende Präsident hat neue Partner gefunden, die weniger Bedingungen stellen. Saudi-Arabien gewährt ein zinsgünstiges Darlehen über 400 Millionen Dollar und dazu 100 Millionen Dollar als direkte Budgethilfe. Zudem sollen vom saudischen Entwicklungsfonds Finanzhilfen kommen. Anders als Brüssel verlangt Riad nicht, dass Tunis sich zuvor mit dem IWF einigt.