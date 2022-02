Von der Leyen vor EU-Gipfel : „Wir werden Russlands wirtschaftliche Basis schwächen“

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen spricht am 24. Februar in Brüssel zu russischen Sanktionen. Bild: Reuters

Eigentlich wollte sich Ursula von der Leyen am Donnerstagmorgen mit Jens Stoltenberg treffen, dem NATO-Generalsekretär. Das wurde auf den Nachmittag verschoben, nachdem beide Institutionen in den Krisenmodus schalten mussten. Unvorbereitet waren sie nicht, am Vorabend hatte Washington vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff gewarnt. Da hatte Charles Michel, der EU-Ratspräsident, schon die 27 Staats- und Regierungschefs für Donnerstagabend zu einem Sondertreffen des Europäischen Rats eingeladen, für 20 Uhr. Um die weiteren Schritte gegenüber Russland und die Unterstützung für die Ukraine sollte es gehen. Nun, am Morgen, war klar: Es ist der Tag gekommen, um jene „massiven und gezielten“ Sanktionen gegen Russland zu beschließen, die unter von der Leyens Führung in den vergangenen Wochen vorbereitet worden waren.

„Mit diesem Paket werden wir auf strategische Sektoren der russischen Wirtschaft zielen, indem wir ihren Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten blockieren“, kündigte die Kommissionspräsidentin an, als sie um halb neun vor die Kameras trat. „Wir werden die wirtschaftliche Basis Russlands schwächen und seine Fähigkeit, sich zu modernisieren.“ Zudem werde man russische Vermögenswerte in der EU einfrieren und den Zugang russischer Banken zum europäischen Finanzmarkt „beenden“. „Diese Sanktionen sind darauf angelegt, die Interessen des Kremls und seine Fähigkeiten, den Krieg zu finanzieren, mit hohen Kosten zu belegen“, sagte von der Leyen. Eine Stunde später traten die EU-Botschafter zusammen, um letzte Fragen zum Sanktionspaket zu klären.

Kommt ein kompletter Ausschluss von Swift?

Es war zunächst unklar, welche Instrumente die EU einsetzen würde, um diese Ziele zu erreichen. Das Sanktionspaket wurde von den Staats- und Regierungschefs unter großer Geheimhaltung beraten, sie mussten ihre Mobiltelefone abgeben. Von der Leyen hatte zuletzt mit ihren öffentlichen Äußerungen den Eindruck erweckt, als sei ein kompletter Ausschluss Russlands vom Zahlungsverkehrdienstleister Swift weiterhin möglich. Das gilt als härteste vorstellbare Maßnahme, weil russische Bürger, Unternehmen und der Staat dann keine Transaktionen mehr in Devisen vornehmen könnten.

Allerdings hatten Deutschland und andere Staaten in den internen Beratungen darauf gedrungen, weiter Zahlungskanäle offenzuhalten. Denn sonst könnten russische Schuldner auch Kredite nicht mehr bedienen, die sie im Westen aufgenommen haben. Außerdem könnten Energielieferungen nicht mehr bezahlt werden. Deshalb stellte sich die Frage, ob nur ein Teil der Banken von Swift ausgeschlossen wird oder ob die EU zu gezielteren Finanzmarkt-Instrumenten greift.

Während diese Maßnahmen sofort greifen sollen, werden sich die geplanten Exportbeschränkungen wohl erst auf mittlere und längere Sicht auswirken. Die EU will in enger Abstimmung mit Amerika ein Embargo über Spitzentechnologie in Sektoren verhängen, wo Europa und Amerika dominant sind. Amerikanische Regierungsvertreter nannten beispielhaft Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Laser und Sensoren, Rüstung und Raumfahrt. Auch hier wird es natürlich auf Details ankommen, insbesondere ob sich China derlei Technologie auf Umwegen besorgen könnte.

Einige ostmitteleuropäische Staaten drangen darauf, am Abend auch über eine EU-Beitrittsperspektive der Ukraine zu beraten. Nachdem sich schon die Präsidenten Polens und Litauens am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit ihrem ukrainischen Kollegen dafür stark gemacht hatten, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen, richteten die Regierungschefs von Polen und Slowenien am selben Tag ein gemeinsames Schreiben an Michel. Darin forderten sie einen „ambitiösen und handfesten Plan für die schnelle Integration der Ukraine in die EU bis 2030“. Dessen erste Phase solle die „unmittelbare“ Anerkennung der Ukraine als Beitrittskandidat sein, sobald das Land ein Beitrittsgesuch gestellt habe. Sodann müsse man klare Schritte und Zeitmarken definieren, verbunden mit „einer Garantie auf Mitgliedschaft 2030, vorausgesetzt die notwendigen Bedingungen werden erfüllt“, schrieben die Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und Janes Jansa.

Michel war bestrebt, eine solche Debatte zu vermeiden. Man müsse nun kühlen Kopf bewahren, die Ukraine brauche praktische Hilfe, keine Beitrittsdebatte, hieß es am Mittwoch. Das war freilich vor dem Beginn des russischen Angriffs. Diplomaten verwiesen zudem darauf, dass nur Staaten der EU beitreten könnten, die ihre „Nachbarschaftskonflikte“ gelöst haben. Das ist zwar formal keines der sogenannten Kopenhagener Kriterien für einen EU-Beitritt, doch hatten die Staats- und Regierungschefs 1999 bei einem Gipfeltreffen in Helsinki die damals beitrittswilligen Länder – acht osteuropäische sowie Zypern und Malta – aufgefordert, „alles daran zu setzen, etwaige ungelöste Grenzstreitigkeiten und andere damit zusammenhängende Fragen zu lösen“.

Das bezog sich insbesondere auf das geteilte Zypern, dessen Beitritt schließlich unter der Voraussetzung eines vorgeschalteten Referendums über eine zyprische Föderation genehmigt wurde. Auch Kroatien musste sich vor seinem Beitritt 2013 zu einer Schlichtung des Territorialstreits mit Slowenien um die Bucht von Piran verpflichten. Darauf spielen Morawiecki und Jansa offenbar an, wenn sie schreiben, dass die EU schon früher beweisen habe, dass solche „Hürden“ überwunden werden könnten.