Am Montag durfte sich Eva Kaili erstmals aus Belgien fortbewegen. Die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die wegen Korruptionsverdachts vier Monate in Untersuchungshaft saß, darf an der Plenartagung in Straßburg teilnehmen. Dort wird sie als unabhängige Abgeordnete – aus der sozialdemokratischen Fraktion wurde sie ausgeschlossen – auf Platz 862 sitzen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Vom Podium betrachtet, ist das ganz hinten rechts in einem Bereich, den man von der Pressetribüne nicht sehen kann. Aber natürlich weiß die 42 Jahre alte Griechin, die vor ihrer politischen Karriere Nachrichtensprecherin war, auch so, wie sie sich Aufmerksamkeit verschaffen kann.