EU-Korruptionsskandal : Kaili legte Teilgeständnis ab

Die unter Korruptionsverdacht stehende, abgesetzte Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Eva Kaili hat vor ihrer Festnahme ein Teilgeständnis abgelegt. Das geht aus einem Haftbefehl hervor, aus dem die Zeitungen „Le Soir“ und „La Repubblica“ am Dienstag zitierten. „Die Beschuldigte gibt zu, ihren Vater angewiesen zu haben, Geld zu verstecken“, heißt es demnach. Kaili gab auch an, dass sie über die Zusammenarbeit ihres Gatten Francesco G. mit dem früheren Europaabgeordneten, Pier Antonio Panzeri „aus der Vergangenheit“ wusste und dass „Koffer mit Geldscheinen ihre Wohnung durchquert haben“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Dort fanden Ermittler am 9. Dezember 150.000 Euro in bar, nachdem sie zuvor Kailis Vater festgenommen hatten, als der versuchte, weitere 750.000 Euro in einem Koffer in Sicherheit zu bringen. Daraufhin wurde Kaili vernommen. Auf dieser Grundlage stellte der Ermittlungsrichter Michel Claise dann den Haftbefehl aus. Am Donnerstag soll ein Gericht prüfen, ob die 44 Jahre alte Sozialdemokratin in Untersuchungshaft bleiben muss.

Kaili wollte andere Beschuldigte warnen

Am Morgen des 9. Dezember hatten die Ermittler zunächst Kailis Lebensgefährten G. festgenommen, nachdem er die gemeinsame Wohnung nahe dem EU-Parlament verlassen hatte. Kaili versuchte daraufhin, wie es im Haftbefehl weiter heißt, Panzeri und zwei weitere, namentlich nicht genannte Europaabgeordnete zu „warnen“. Diese Aussage widerspricht der bisherigen Darstellung von Kailis Anwalt Michailis Dimitrakopoulos. Dieser hatte gesagt, dass Kaili nichts von der Herkunft des Geldes gewusst habe. G. hat gegenüber den Ermittlern gestanden, dass er zu einer kriminellen Vereinigung gehörte, die von Panzeri geleitet worden sei. Seine Aufgabe sei gewesen, Bestechungsgeld zu verwalten.

Panzeri war ebenfalls am Morgen des 9. Dezember festgenommen worden, bei ihm fand die Polizei Bargeld in Höhe von 600.000 Euro. Aus seinem Haftbefehl geht hervor, dass er „teilweise geständig“ sei und die Einflussnahme durch Qatar und Marokko zugegeben habe. Zugleich bezichtigte er einen weiteren sozialdemokratischen Abgeordneten, Marc Tarabella aus Belgien, Begünstigter von „Geschenken“ aus Qatar zu sein. Tarabellas Haus wurde durchsucht, er selbst streitet jede Verwicklung ab. Auch G. beschuldigte Tarabella in seiner Aussage.

Die belgische Justiz erwirkte Haftbefehle gegen Panzeris Ehefrau Dolores C. und seine erwachsene Tochter Silvia, die sie der Mittäterschaft verdächtigt. Am Montag genehmigte ein Gericht in Breschia die Auslieferung der Ehefrau, an diesem Dienstag verhandelt die Kammer über die Auslieferung der Tochter. „Le Soir“ und „La Repubblica“ berichteten über belastende Telefongespräche, die der belgische Staatsschutz abhörte und deren Protokolle sie einsehen konnten.

Mehr zum Thema 1/

Darunter ist ein Gespräch vom 4. Juni dieses Jahres. Panzeri kontaktierte seine Frau, während sie mit der gemeinsamen Tochter Urlaub in Marokko machte. Sie bestätigte ihm, dass beide bei Abderrahim Atmoun waren, einem marokkanischen Diplomaten, der zur Zeit Botschafter in Polen ist. „Habt Ihr die Kisten gesehen?“, fragte Panzeri. Seine Frau antwortete: „Ja, gesehen! Denn später, bevor wir gingen, hat er einige Produkte in die Taschen gesteckt! Hihihi!“ Atmoun bestätigte Panzeri das in einem weiteren Telefonat. Wieder zurück in Italien, wo offenbar das Haus der Familie verwanzt worden war, sagte Panzeris Frau: „Wir müssen hoffen, dass hier niemand reinkommt, sonst würde man alles und jedes finden!“ Bei einer Durchsuchung fand die italienische Polizei 17.000 Euro Bargeld in dem Haus.

EU-Kommission prüft Genehmigung von Nebeneinkünften

Panzeri und Francesco G. kannten sich aus ihrer Zeit im Europäischen Parlament. Bis zu Panzeris Ausscheiden 2019 war G. sein Assistent für den Maghreb gewesen. Anschließend gründeten beide mit zwei weiteren Personen die vorgebliche Menschenrechtsorganisation „Fight Impunity“, die von vielen prominenten Sozialdemokraten unterstützt wurde. Am Sonntag gab der frühere EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos an, er habe ein Jahr lang, bis Februar 2021, insgesamt 60.000 Euro von der Organisation bekommen. Diese nicht näher ausgeführte Nebentätigkeit musste von der EU-Kommission genehmigt werden, weil sich der Grieche noch in einer Übergangsphase befand. Dies geschah auch, obwohl die Organisation nicht im Transparenzregister der EU gemeldet war. Die Kommission leitete eine Überprüfung ein, wie ein Sprecher mitteilte.

Auch der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbunds, Luca Visentini, gab an, er habe von der Organisation 50.000 Euro bekommen. Das Geld sei für seinen Wahlkampf um den Führungsposten bestimmt gewesen, den er seit November einnimmt. Visentini gehört zu den Beschuldigten in dem Fall, er ist nicht in Untersuchungshaft, muss aber eine Fußfessel tragen.