EU-Korruptionsskandal : EU-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kaili

Korruptionsskandal : Kaili will von Bargeld in ihrer Wohnung nichts gewusst haben

Die wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments macht ihren Lebensgefährten für das Bargeld in ihrer Wohnung verantwortlich. In der Affäre rückt neben Qatar auch Marokko in den Fokus.