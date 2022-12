EU-Korruptionsskandal : Woher kamen die beschlagnahmten 1,5 Millionen Euro?

Follow the money – das ist jetzt die Devise der belgischen Ermittler im Korruptionsskandal um das EU-Parlament. Bei Durchsuchungen hat die Polizei rund 1,5 Millionen Euro in bar beschlagnahmt. Das Geld wurde in Taschen und Koffern sichergestellt, bei der abgesetzten Vizepräsidentin Eva Kaili, ihrem Vater und dem früheren Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri. Am Dienstag präsentierte die Polizei die Geldbündel der Öffentlichkeit, hauptsächlich Scheine zu 50 und 20 Euro. Es handelte sich um druckfrische Scheine. Das ist nun eine vielversprechende Spur, um Licht ins Dunkel der Affäre um Bestechungsversuche zu bringen. Und es ist nicht die einzige.

Das Geld war, wie „L’Echo“ am Mittwoch berichtet, vorher nicht in Umlauf. Es stammt direkt aus der Druckerei einer europäischen Zentralbank – und kann insofern anhand der Nummern auf den Geldscheinen zurückverfolgt werden. Von einem Teil des Geldes wissen die Ermittler schon, dass es in Belgien abgehoben wurde. Größere Beträge müssen in Banken vorbestellt werden, jedes Institut hat dafür eigene Regeln und Obergrenzen. Es ist wahrscheinlich, dass die Ermittler auf diesem Weg weitere belastende Hinweise finden – und der Quelle der Zahlungen zumindest näherkommen.

Auch Marokko könnte verwickelt sein

Während die belgische Bundesanwaltschaft öffentlich bisher nur über Korruption im Zusammenhang mit einem „Golfstaat“ berichtet hat, mutmaßlich Qatar, könnte auch Marokko in den Fall verwickelt sein. Mehrere Medien zitierten am Mittwoch aus dem von Belgien ausgestellten EU-Haftbefehl, mit dem am Wochenende die Ehefrau und erwachsene Tochter Panzeris in Italien festgenommen wurden.

Demnach besteht der Verdacht, dass Panzeri „zugunsten Qatars und Marokkos politisch auf Europaabgeordnete eingewirkt hat, gegen Bezahlung“. Frau und Tochter sollen beim „Transport von Geschenken“ mitgewirkt haben, die vom marokkanischen Botschafter in Polen kamen, Abderrahim Atmoun. Atmoun, Panzeri und Francesco G., der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzende Lebensgefährte Kailis, sind auf einem Foto von 2017 zu sehen, während eines Besuchs in Marokko. Atmoun und Panzeri nennen sich in sozialen Netzwerken wechselseitig „Freunde“.

In dem Haftbefehl ist gemäß den Berichten von einem „Riesen“ die Rede. Demnach hat das Paar „die Kreditkarte einer dritten Person genutzt, die ‚Riese‘ genannt wird“. Der Ausdruck stammt aus abgehörten Telefonaten. Ob er sich auf den marokkanischen Botschafter bezieht oder eine weitere Person ist ungewiss.

Familienangehörige stehen unter Hausarrest

Im Haftbefehl wird ein Gespräch Panzeris mit seiner Frau über die Planung des Weihnachtsurlaubs wiedergegeben. Darin „sagte sie ihm, dass sie es sich nicht leisten könne, 100.000 Euro für den Urlaub auszugeben, wie im vorigen Jahr“, und dass sie einen Vorschlag „über 9000 Euro pro Person nur für die Übernachtung“ für „zu teuer“ hielt. Die Auszüge erklären, warum die Ermittler auch Panzeris Familienangehörige beschuldigen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Sie stehen unter Hausarrest und sollen an Belgien ausgeliefert werden.

Auch hinsichtlich einer möglichen Einflussnahme könnte es eine neue Spur geben. So wandte sich die Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Karima Delli von den Grünen, am Dienstag in einer E-Mail an die Koordinatoren der Parteien in dem Ausschuss. Sie wies in der Mail, die der F.A.Z. vorliegt, auf Verhandlungen mit Qatar über den uneingeschränkten Zugang der staatlichen Fluglinie zum europäischen Luftraum hin. Die EU und Qatar haben im Oktober 2021 ein Abkommen dazu unterzeichnet, das für Qatar Airways höchst lukrativ ist und von europäischen Interessenverbänden scharf kritisiert wurde.

Der Transportausschuss wirkte nicht an den Verhandlungen mit, wurde aber auf dem Laufenden gehalten. Delli schlug vor, alle internen Unterlagen des Ausschusses zu den Verhandlungen zu deklassifizieren, damit sie untersucht werden können. Außerdem schrieb sie, dass es „angesichts der jüngsten Entwicklungen schwierig sein könnte, die Zustimmung zu dem Abkommen zu erteilen, bis sichergestellt ist, dass es unter transparenten und unbefangenen Bedingungen zustande kam“.

Das Parlament muss das Abkommen ratifizieren, es wird freilich schon voll angewendet. „Eine kritische Prüfung ist durchaus angezeigt“, sagte Jens Gieseke am Mittwoch der F.A.Z. Der CDU-Abgeordnete ist stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses.