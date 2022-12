EU-Korruptionsskandal : Ein Netzwerk tat sich auf

Am Freitagabend vor einer Woche hatten belgische Ermittler Tränen in den Augen. Vor Freude, wie einer von ihnen später erzählte. Der Tag, den sie fünf Monate lang im Verborgenen vorbereitet hatten, war anders verlaufen als geplant. Nämlich viel besser. Ihnen waren nicht nur Pier Antonio Panzeri ins Netz gegangen, ein früherer Europaabgeordneter, und Francesco G., dessen langjähriger Mitarbeiter. Sondern auch G.s Lebensgefährtin: Eva Kaili, eine der vierzehn Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments. Die war eigentlich durch ihre Immunität geschützt, „off limits“ für die Polizei. G. konnten Beamte am Morgen jenes Tages erst festnehmen, nachdem er die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, ein paar Schritte vom Brüsseler Sitz des Europäischen Parlaments entfernt. Danach aber geschah etwas, womit sie nicht gerechnet hatten.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Gegen Mittag tauchte ein älterer Herr dort auf. Er verließ das Haus mit einem Rollkoffer und lief zurück zu einem Hotel an der Place Jourdan, zehn Minuten zu Fuß. Das war Kailis Vater. In der Lobby hielten Beamte ihn an, um den Koffer zu kontrollieren: Der war vollgestopft mit Geldbündeln, Scheinen zu 20 und 50 Euro. „Auf frischer Tat ertappt“ nennt man das. In solchen Fällen genießen auch Abgeordnete keine Immunität mehr. Beamte durchsuchten daraufhin Kailis Wohnung, fanden auch dort Taschen voller Banknoten und nahmen sie abends fest. So endete der Tag, der Europa erschüttern sollte und den mutmaßlich größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Parlaments ans Licht brachte.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro beschlagnahmte die Polizei: 150.000 Euro in Kailis Wohnung, 750 000 Euro im Koffer ihres Vaters, weitere 600.000 in Aktenkoffern bei Panzeri. Die belgische Bundesanwaltschaft erließ Haftbefehl wegen „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche“. Panzeri, G. und Kaili sitzen in Untersuchungshaft, drei andere Verdächtige wurden gegen Auflagen freigelassen: ihr Vater, ein Gewerkschaftsboss und ein Lobbyist. Eine Woche später zeichnen sich die Konturen eines weitreichenden Skandals ab, in dessen Zen­trum Panzeri und eine von ihm geleitete Nichtregierungsorganisation stehen. Sie heißt ironischerweise „Fight Impunity“, „Kampf gegen Straflosigkeit“, und sollte die Menschenrechte weltweit verteidigen. Tatsächlich war es aber wohl eher eine Tarnorganisation, um zum Wohle staatlicher Klienten Einfluss auf Entscheidungen der EU zu nehmen.

Panzeri kannte Marokko gut und war dort oft zu Besuch

Mit Panzeri begannen die Ermittlungen. Offenbar bekam der belgische Inlandsgeheimdienst Sûreté de l’Etat schon im vorigen Jahr Hinweise von fünf befreundeten Diensten auf ausländische Versuche, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Nach einem Bericht von „Le Soir“ drangen Mitarbeiter des Staatsschutzes daraufhin in sein Haus ein und fanden dort 700.000 Euro Bargeld. Das reichte, um Mitte Juli dieses Jahres ein Ermittlungsverfahren gegen ihn zu beginnen, unter Leitung des in Belgien ebenso bekannten wie gefürchteten Ermittlungsrichters Michel Claise, der schon viele Prominente hinter Gitter gebracht hat.