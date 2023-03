Seit Mitte Januar ist die Schlüsselfigur im EU-Korruptionsskandal Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Seitdem war es auffällig ruhig um Pier Antonio Panzeri, 67 Jahre alt, Sozialdemokrat aus Italien, Europaabgeordneter bis 2019 und danach Direktor einer ebenso lukrativen wie dubiosen Nichtregierungsorganisation namens „Fight Impunity“. Nun aber sind die Zeitungen „Le Soir“ und „La Repubblica“ an die Protokolle von Vernehmungen herangekommen, die zwischen dem 2. und 13. Februar stattfanden.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Panzeri gibt darin weitere Einsichten in das Bestechungssystem, das er gemeinsam mit seinem früheren Assistenten im Parlament Francesco G. aufgebaut hat. Er belastet G., dessen Lebensgefährtin Eva Kaili, die frühere Vizepräsidentin des Parlaments, und weitere Europaabgeordnete schwer, die alle von der Staatsanwaltschaft beschuldigt werden. In seinen Aussagen taucht aber auch ein neuer Name auf – und ein weiteres Land, das neben Qatar und Marokko in den Skandal verstrickt sein soll.