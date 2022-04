EU-Zukunftskonferenz : Auf dem Weg zum Verfassungskonvent?

Die Konferenz zur Zukunft Europas hat ein Schattendasein geführt, seit sie vor einem Jahr eingerichtet worden ist. We­gen der Pandemie konnten die Bürger­foren, ihr Herzstück, erst spät beginnen. Als die Beratung in den Arbeitsgruppen in die entscheidende Phase ging, drehte sich in Brüssel alles um den russischen Krieg gegen die Ukraine. So hat selbst in der europäischen Hauptstadt kaum je­mand davon Notiz genommen, dass sich der Exekutivausschuss der Konferenz, in dem alle EU-Institutionen gleichberechtigt vertreten sind, in dieser Woche auf ambitionierte Schlussfolgerungen geei­nigt hat.

Am Samstag soll das Plenum sie formal annehmen. Es könnte der Beginn eines neuen Prozesses sein, der zu einem Verfassungskonvent führt, in dem es um Vertragsänderungen geht. Das galt lange Zeit als unwahrscheinlich – doch zeitigt der Ukrainekrieg auch hier ungeahnte Folgen.