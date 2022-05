F.A.Z. exklusiv : Brüssel will Ukraine-Wiederaufbau mit gemeinsamen Schulden finanzieren

Ursula von der Leyen am 9. Mai in Straßburg Bild: dpa

Als Ursula von der Leyen Anfang des Monats beim F.A.Z.-Leserkongress über den Wiederaufbau der Ukraine sprach, verwies sie auf ein Vorbild: den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds, den die EU in der Coronakrise aufgelegt hat. In höchsten Tönen lobte die Kommissionspräsidentin das Programm, das in ihrem Haus entwickelt worden ist. Es sei der Grund, warum die Union heute so gut dastehe, es verknüpfe Investitionen mit Reformen. Schon da konnte man heraushören, dass von der Leyen auch die besondere Form seiner Finanzierung für vorbildlich hielt: durch gemeinsame Schulden, aufgenommen von der Kommission.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Jetzt steht das schwarz auf weiß in einem Grundsatzpapier zum Wiederaufbau der Ukraine, das die Kommission an diesem Mittwoch beschließen will und das der F.A.Z. im Entwurf vorliegt. Lang und breit wird darin erörtert, vor welch gewaltiger Aufgabe die internationale Gemeinschaft und besonders die EU stehen, wenn der Krieg gegen das Land vorüber ist.