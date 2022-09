Vorschlag der EU-Kommission : Visa für Russen sollen teurer werden

Aktualisiert am

Für Russen solle es von kommenden Montag an teurer und schwieriger werden, ein Visum für die EU zu erlangen. Auch die knapp eine Million noch gültigen Visa können überprüft werden, kündigt die EU-Kommission an.

Die EU-Kommission hat am Dienstag die vollständige Aussetzung des Abkommens zur Visa­erleichterung mit Russland vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage werden die Mitgliedstaaten entscheiden, nachdem sich deren Außenminister vorige Wo­che in Prag auf diesen Schritt verständigt hatten. Das soll bis Ende der Wo­che geschehen, sodass von kommendem Montag an Einreisegenehmi­gungen nur noch nach dem Visakodex vergeben werden, der für alle Drittstaatsangehörigen gilt. Es gebe „keine Grundlage für eine privilegierte Beziehung zwischen der EU und Russland“, sagte die zuständige Innenkommissarin Ylva Johansson.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Für Russen steigt die Antragsgebühr damit von 35 auf 80 Euro, die Regel-Antragszeit von 10 auf 15 Tage; dies kann auf 45 Tage verlängert werden. An­tragsteller müssen mehr Dokumente einreichen. Außerdem wird es schwieriger, eine Erlaubnis für mehrfache Einreisen zu bekommen. Johansson wies darauf hin, dass Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit Visa verweigern dürfen und dass sie Anträge priorisieren können, falls sie überlastet sind. Die Kommission werde empfehlen, notwendige Einreisen, etwa von Familienangehörigen, gegenüber touristischen Einreisen zu bevorzugen.

Bestehende Visa sind von der Neuregelung nicht betroffen. Nach Angaben der Kommission verfügen 963.000 Russen über ein gültiges Schengen-Visum. Das Visainformationssystem enthalte Informationen über 14 Millionen an Russen ausgegebene Visa, doch seien gut 13 Millionen davon nicht mehr gültig. Zwar sind in dieser Datei nationale Visa für längerfristige Aufenthalte nicht erfasst, doch dürfte deren Zahl kaum höher sein als die der Visa für Aufenthalte von bis zu neunzig Tagen. Vorige Woche hatten Vertreter der baltischen Staaten die Zahl gültiger Visa mit zehn bis zwölf Millionen angegeben. Die Kommission will auch hier Leitlinien vorlegen, die es erlauben, diese Visa zu überprüfen und gegebenenfalls die Einreise zu verweigern.