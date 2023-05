Brüssel will stärker gegen Korruption vorgehen, in den Mitgliedstaaten und darüber hinaus. Probleme gibt es nicht nur in Ungarn. Fast siebzig Prozent der Europäer sagen, in ihrem Land sei Korruption verbreitet.

Die EU-Kommissare Vera Jourová und Margaritis Schinas am Mittwoch in Brüssel Bild: EPA

Die EU-Kommission will mit einem Bündel von Maßnahmen, Korruption in den Mitgliedstaaten und in Drittstaaten bekämpfen. Zwar bleiben die Mitgliedstaaten für die strafrechtliche Verfolgung verantwortlich, doch soll der Rechtsrahmen dafür harmonisiert werden. Das betrifft eine weiter gefasste Definition des Tatbestands und eine Annäherung der Strafmaße, die stark divergieren – was Kriminellen ungewollte Anreize verschafft. Im Verhältnis zu Drittstaaten soll eine neue Sanktionsregelung geschaffen werden, um Personen die Einreise verwehren und ihre Vermögenswerte sperren zu können.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

„Korruption tötet das Vertrauen unserer Bürger in die Demokratie“, sagte die für Werte und Transparenz verantwortliche Vizepräsidentin Vera Jourová, als die Initiative vorgestellt wurde. Sie steht im größeren Kontext des Bemühens um Rechtsstaatlichkeit. Jourová wies darauf hin, dass 70 Prozent der Empfehlungen, die Brüssel den Mitgliedstaaten im Zuge der jährlichen Rechtsstaatsberichte gibt, auf Korruptionsbekämpfung zielen. In einer repräsentativen Umfrage gaben zuletzt 68 Prozent der Europäer an, dass in ihrem Land Korruption verbreitet sei. 40 Prozent hielt es für sinnlos, Verdachtsfälle zu melden. Diese Befunde reichen weit über die bekannten Defizite in Ungarn hinaus, dem deshalb erstmals Mittel aus dem EU-Haushalt gesperrt worden sind.

Der bisherige gemeinsame Rechtsrahmen wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen und bezieht sich auf klassische Bestechungsdelikte. Mit einer neuen Verordnung sollen auch die Tatbestände der Veruntreuung, der Einflussnahme, des Funktionsmissbrauchs, der Behinderung der Justiz und der unerlaubten Bereicherung für alle Mitgliedstaaten einheitlich geregelt werden. Dazu gehören erschwerende Umstände, etwa wenn der Täter ein öffentliches Amt hat oder im Auftrag von Drittstaaten handelt. Mildernde Umstände – insbesondere im Zuge einer Kronzeugenregelung – sollen ebenfalls erfasst werden.

Zum Strafmaß sagte die Innenkommissarin Ylva Johansson, dass derzeit Bestechung und Bestechlichkeit in den Mitgliedstaaten mit Haftstrafen zwischen drei Monaten und 15 Jahren geahndet werden könnten. Hier wolle man den Rahmen vereinheitlichen und die Mindeststrafen erhöhen. Über die Verordnung müssen Mitgliedstaaten und EU-Parlament gemeinsam entscheiden, voraussichtlich in der nächsten Legislaturperiode. Die EU-Kommission will Risikobereiche systematisch überwachen. Das betrifft neben öffentlichen Ausschreibungen auch die Vergabe „goldener Pässe“ an Ausländer. Malta wurde deswegen schon beim Europäischen Gerichtshof verklagt.

Gegenüber Drittstaaten hat die EU Korruption bisher nur im Libanon und neuerdings in Moldau zu einem Sanktionstatbestand erhoben. Nun soll eine neue horizontale Regelung Listungen von Personen und Organisationen weltweit ermöglichen. Darüber können die Mitgliedstaaten allein entscheiden. Der Außenbeauftragte Josep Borrell gestand ein, dass deren Ansichten auseinander gingen. Vor allem Mitgliedstaaten, die selbst Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sind, sehen solche Sanktionen skeptisch.

Maßnahmen, die speziell die EU-Organe betreffen, gehören nicht zu dem Paket. Jourová kündigte lediglich an, dass sie bald eine gemeinsame Ethikbehörde für alle Institutionen schaffen will. Dagegen hatte sich das Europäische Parlament lange gesträubt – bis es selbst von einem weitreichenden Korruptionsskandal erschüttert wurde. Die Kommission wiederum leitete kürzlich ein Disziplinarverfahren gegen einen leitenden Beamten ein, der während Verhandlungen mit Qatar über ein Luftverkehrsabkommen Freiflüge von Qatar Airways angenommen hatte.