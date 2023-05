Aktualisiert am

Schiffscontainer am 1. Mai in einem chinesischen Hafen in Nantong Bild: dpa

Die Botschafter der EU-Staaten haben am Mittwochnachmittag erstmals über das elfte Sanktionspaket gegen Russland beraten. Schon im Vorfeld wurde deutlich, dass den Staaten schwierige Debatten bevorstehen – insbesondere über den heikelsten Punkt im Vorschlag der EU-Kommission: die Ausweitung von Strafmaßnahmen auf Drittstaaten. Das könnte nicht nur Usbekistan oder Kasachstan betreffen, sondern auch die Türkei oder China. Die heftigen Reaktionen Pekings, etwa des Außenministers Qin Gang am Dienstag in Berlin, haben allen vor Augen geführt, dass es dabei um eine eminent politische Entscheidung geht und nicht bloß eine technische Anpassung.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Mehrere Staaten fühlen sich von der Kommission überrollt. Die Vorschläge seien nicht einmal in den zuständigen Facharbeitsgruppen des Rats vorab erläutert worden, war in Brüssel zu hören. Deren volle Reichweite ist vielen erst beim genauen Studium klar geworden, wobei es dazu unterschiedliche Interpretationen gibt. In der Sache geht es um zwei unterschiedliche Vorstöße.