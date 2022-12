EU-Kommission empfiehlt : EU-Milliarden für Ungarn sollen eingefroren werden

Aktualisiert am

Die EU-Kommission empfiehlt weiter, für Ungarn vorgesehene Mittel in Höhe von 7,5 Milliarden Euro einzufrieren. In den nächsten Tagen soll über die Strafsumme beraten werden.

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn im November in Brüssel Bild: EPA

Die EU-Kommission hält an ihrer Empfehlung fest, für Ungarn vorgesehene Kohäsionsmittel in Höhe von 7,5 Milliarden Euro einzufrieren. Damit wird insbesondere öffentliche Infrastruktur in den Mitgliedstaaten finanziert. Zur Begründung schrieb der zuständige Haushaltskommissar Johannes Hahn dem tschechischen Ratsvorsitz, dass „das grundsätzliche Risiko für den Unionshaushalt fortbesteht“ und die jüngsten Reformen der ungarischen Regierung daran nichts änderten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Hahn reagierte damit auf die Bitte einer Mehrheit der Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, die ungarischen Anstrengungen noch einmal zu überprüfen und Schritte einzubeziehen, die nach dem 19. November erfolgten, dem Stichtag der vorherigen Einschätzung. Dahinter stand der erkennbare Wille, die Höhe der einzufrierenden Mittel zu vermindern und so zur notwendigen qualifizierten Mehrheit zu kommen.

Die Staaten können eine solche Verminderung immer noch selbst vornehmen, sich nun aber nicht auf die Rückendeckung der Kommission berufen. Voraussichtlich werden die EU-Botschafter darüber am Montagabend beraten. Es besteht der Wille, bis Mittwoch mit Ungarn ein größeres Paket zu vereinbaren – also vor dem EU-Gipfel am Donnerstag.

Sanktionen müssen bis zum 18. Dezember beschlossen werden

Dazu gehören auch Budgetmittel in Höhe von 18 Milliarden Euro für die Ukraine und die Umsetzung der Mindestbesteuerung für multinationale Konzerne in der EU, gegen beides hat Ungarn ein Veto eingelegt. Allerdings benötigt Budapest selbst eine qualifizierte Mehrheit, um seinen Wiederaufbauplan zu genehmigen, andernfalls würden vier Milliarden Euro an Corona-Hilfen mit Ablauf des Jahres verfallen.

Die Sanktionen gegen Ungarn müssen bis spätestens 18. Dezember beschlossen werden, ebenfalls mit qualifizierter Mehrheit. Dies sei eher zu erreichen, heißt es aus dem Rat, wenn die Strafsumme vermindert werde. Dafür werden zwei Gründe genannt. Zum einen wird damit gerechnet, dass Budapest abermals den Europäischen Gerichtshof anruft. Der hatte den neuen Mechanismus zum Schutz des Haushalts genehmigt, aber verfügt, dass strikte Verhältnismäßigkeit beim Einfrieren von Mitteln zu wahren sei.

Die Mehrheit der Staaten meint, dass die erfolgten Reformen Ungarns sich in einer Verminderung der Summe niederschlagen müsse. Dagegen argumentiert die Kommission, dass die strukturellen Defizite, insbesondere in der neuen Anti-Korruptionsbehörde, unverändert fortbestünden und das Gesamtrisiko deshalb unverändert sei. Zum anderen spielen politische Erwägungen eine Rolle. Mehrere Staaten, darunter die Balten und die Slowakei, wollen nur Mittel einfrieren, wenn die Summe reduziert wird. Auch Schweden und Finnland sind zögerlich, weil ihr NATO-Beitritt noch nicht von Budapest ratifiziert worden ist.

Der Rat bereitet sich auf einen Plan B vor, sollte Budapest die Budgethilfe für die Ukraine weiter blockieren. Am Samstag nahmen die Staaten einen Beschluss an, der es erlauben würde, Kiew ohne Ungarn zu unterstützen. Demnach würden sie die Zinskosten für das Darlehen über 18 Milliarden Euro selbst tragen; garantiert werden soll die Summe aus dem EU-Haushalt oder aus nationalen Haushalten.

Ungarn lehnte den Beschluss im Rat ab, doch war in diesem Fall keine Einstimmigkeit erforderlich. Kiew könne 2023 „mit regelmäßiger finanzieller Unterstützung durch die EU rechnen“, teilte der tschechische Finanzminister Zbyněk Stanjura mit. Deutschland und andere Staaten machten Ungarn deutlich, dass sie dessen Wiederaufbauplan ablehnen werden, wenn Budapest nicht zuvor der Freigabe von 18 Milliarden Euro zustimmt, die komplett aus dem EU-Haushalt finanziert werden.