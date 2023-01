EU-Parlament rügt Kommissar : Unterstützt Orbáns Vertrauter die bosnischen Serben?

Es kommt nur selten vor, dass das Europäische Parlament einzelne Kommissare rüffelt. Jetzt trifft es Olivér Várhelyi. In einer Passage des Jahresberichts zur Außenpolitik, der am Mittwoch mit großer Mehrheit angenommen wurde, äußert sich das Parlament „zutiefst besorgt über Berichte, laut denen der EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung bewusst versucht, die zentrale Bedeutung demokratischer und rechtsstaatlicher Reformen in EU-Beitrittsländern zu unterlaufen“. Es fordert die Kommission zu einer „unabhängigen und unparteiischen Untersuchung“ auf, um festzustellen, ob der Ungar gegen den Verhaltenskodex und seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen habe. Bestätigte sich das, müsste es zu Várhelyis Entlassung führen.

Kurz vor Weihnachten hatte eine bosnische Website einen Bericht des EU-Botschafters in Sarajevo veröffentlicht. Der österreichische Diplomat Johann Sattler berichtet darin am 25. November über ein Gespräch Várhelyis mit Milorad Dodik, dem Präsidenten der bosnischen Serbenrepublik (Republika Srpska, RS). Der pflegt seit Langem eine sezessionistische Rhetorik. Demnach vereinbarten beide, dass das Parlament der RS zwar am 10. Dezember über den Rückzug aus den staatlichen Institutionen Bosnien-Hercegovinas abstimmen werde, dies aber erst ein halbes Jahr später wirksam werde. Bis dahin solle die RS an der Umsetzung des von der EU beschlossenen Investitionsplans arbeiten und notwendige Reformen beschließen. Man habe ein „fragiles politisches Paket“ geschnürt, so der Botschafter.