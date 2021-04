EU-Kommissionsvize Timmermans : Endlich wieder Rampenlicht

Aktualisiert am

Er wäre so gern Präsident der EU-Kommission geworden. Immerhin soll sich Frans Timmermans um den Klimaschutz kümmern. Aber auch da droht ihm Ursula von der Leyen die Schau zu stehlen.

Die vergangenen Monate waren nicht leicht für EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Als Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem bald 60 Jahre alten Niederländer die Verantwortung für den Klimawandel in der Kommission übertrug, war das zwar nur ein Trostpreis. Schließlich wollte der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im Europawahlkampf eigentlich selbst Präsident werden – und hält sich auch nach wie vor für die bessere Wahl.

Aber immerhin hatte er das vermeintlich wichtigste Thema der kommenden Jahre übernommen. Mit dem Thema war er in den Wahlkampf gezogen, mit ihm wollte er der Kommission seinen Stempel aufdrücken. Dann aber kam Corona, und Timmermans fand sich eher in der dritten oder vierten als in der ersten Reihe wieder.