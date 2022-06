Die Ukraine und die EU : Eine geopolitische Entscheidung

Der ukrainische Präsident Selenskyj mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis, dem italienischen Premierminister Draghi, Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron am Donnerstag in Kiew Bild: AP

Dass sich die Europäische Kommission dafür ausspricht, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen, ist im Kern eine geopolitische Entscheidung, kein Urteil über die Beitrittsreife des Landes. Die Kommissionspräsidentin machte sich am Freitag nicht einmal die Mühe, das zu verbergen. Die Ukraine verdiene den Status, sie sei bereit, für den europäischen Traum zu sterben, sagte Ursula von der Leyen.

Das ist nicht eines der sogenannten Kopenhagener Kriterien, die ein Land erfüllen muss, um Mitglied der EU zu werden. Aber zu den vielen Änderungen, die Putin dem Kontinent aufzwingt, gehört auch die Neubewertung der Erweiterung. Noch nie war sie so strategisch wie heute.

Berlin und Paris ohne Illusionen

Das werden auch die Staats- und Regierungschefs zu bedenken haben, wenn sie in der nächsten Woche über diese Frage zu entscheiden haben. Scholz, Macron und Draghi haben sich in Kiew schon öffentlichkeitswirksam festgelegt. Vor allem für Deutschland und Frankreich war das ein weiterer Abschied von den Illusionen der Vergangenheit. Als die Devise noch lautete, Moskau nicht zu reizen, hätten Berlin und Paris einen ukrainischen Antrag auf Beitritt zur EU vermutlich genauso verschleppt wie seinerzeit die Aufnahme des Landes in die NATO.

Der Druck ist nun so hoch, dass es den skeptischeren EU-Staaten schwerfallen wird, den Kandidatenstatus noch zu verhindern. Danach sollte es aber keinen politischen Rabatt mehr geben. Die Ukraine muss sich reformieren, bevor sie Mitglied werden kann. Im Krieg wird das wahrscheinlich gar nicht möglich sein.

Für Putins Ambitionen ist diese Entwicklung ein Rückschlag, die er prompt beantwortet hat. Dass eine so große Minderung des Gasflusses, die gerade jetzt Deutschland, Frankreich und Italien trifft, technische Gründe hat, mag glauben, wer an Väterchen Frost glaubt. Auch Putin greift jetzt zu Mitteln, die ihn selbst schmerzen. Das Ringen um Europas Ordnung wird allen Beteiligten noch einiges abverlangen.