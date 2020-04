Von der Leyen nach EU-Gipfel : „Wir reden hier über Billionen“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Das war ein vielversprechender Rat, ich bin wirklich optimistisch“, fasste Michel das zusammen. Zu der Debatte über die Corona-Bonds sagte Merkel, sie könne zum „Schlagwort“ Eurobonds nur sagen, dass sie eine Schuldenvergemeinschaftung ausschließe. Was sie damit wohl meinte: Die „klassischen“ Eurobonds, die eine gesamtschuldnerische Haftung vorsähen, bei der im Extremfall Deutschland für alle gemachten Schulden hätte haften müssen, wird es offenkundig nicht mehr geben. Die hatte jedoch selbst der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte zuletzt nicht mehr gefordert.

Tatsächlich läuft nach dem Gipfel alles darauf hinaus, dass die EU zwar gemeinschaftliche Anleihen zur Finanzierung des Wiederaufbaufonds ausgibt, das aber über das gemeinsame Budget macht. Was den Charme hat, dass sich daraus nicht zwangsläufig ein Verstoß gegen die EU-Verträge ableiten lässt und dass Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten für die Kredite nur mit ihrem Anteil am Haushalt geradestehen.

Von der Leyen kündigte für Mitte Mai konkrete Vorschläge dafür an. „Ich bin überzeugt, dass es nur ein einziges Instrument gibt“, bekräftigte sie. „Das ist das Budget verbunden mit dem Wiederaufbau-Fonds.“ Die Kommission werde vorschlagen, die Feuerkraft des Haushalts zu erhöhen und dafür für zwei bis drei Jahre die gesetzlich festgeschriebene Obergrenze für die Beitragszahlungen der EU-Staaten von 1,2 auf 2 Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben. Das Geld sollen die Staaten nicht direkt einzahlen. Es soll als Garantie dienen, um der Kommission zu erlauben, rund 100 Milliarden Euro im Jahr an den Finanzmärkten aufzunehmen.

Streit über Details

Konkrete Zahlen nannte von der Leyen nicht. „Wir reden hier über Billionen, nicht über Milliarden“, sagte sie aber. In einem internen Papier rechnet die Kommission damit, durch Kombination der von ihr aufgenommenen Kredite mit anderen Mittel, auch privaten, bis zu 2 Billionen Euro bereitstellen zu können. Das Geld soll teilweise als Kredit an die Mitgliedstaaten fließen, teilweise in den EU-Haushalt, um direkte Zuschüsse zu finanzieren. Nun müsse man das richtige Gleichgewicht zwischen Zuschüssen und Krediten finden.

Vor allem die südeuropäischen EU-Staaten plädierten für die Vergabe von Zuschüssen. Die Gelder müssten als „Subventionen“ ausgezahlt werden, forderte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte. Besonders betroffene Branchen und Regionen müssten nicht nur Darlehen bekommen, sondern Transferleistungen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. „Wenn wir einen Teil Europas fallen lassen, wird ganz Europa fallen“, warnte er.

„Wir sind dagegen, Zuschüsse mit Schulden zu finanzieren“, konterte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Merkel sagte nur, es habe dazu „nicht immer ganz einheitliche Positionen“ gegeben. Michel versuchte den Konflikt herunterzuspielen. Das es nun schon Streit über solche „Details“ gebe, zeige doch, wie weit man schon sei. Eine Prognose darüber, wann eine Einigung über Haushalt und Wiederaufbaufonds stehen könnte, gab der Belgier dennoch nicht ab.

540-Milliarde-Euro-Hilfspaket gebilligt

Grundsätzlich gebilligt haben die Staats- und Regierungschefs das schon von den Finanzministern vereinbarte Finanzpaket, das Hilfen im Gesamtumfang von bis zu 540 Milliarden Euro erlaubt. Es soll zum 1. Juni einsatzfähig sein. Das Paket umfasst erstens das europäische Kurzarbeitergeld („Sure“) von bis zu 100 Milliarden Euro.

Es ist für die Beschäftigten in jenen EU-Staaten vorgesehen, in denen keine solche Absicherung gegen Arbeitslosigkeit existiert. „Sure“ soll vor allem durch Garantien der Mitgliedstaaten finanziell abgesichert werden. Deshalb muss der Bundestag dafür in den kommenden Wochen noch seine Zustimmung geben.

Das zweite Element ist ein Garantiefonds von 25 Milliarden, der bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) angesiedelt werden soll. Er soll nationale Bank- und Förderbankkredite absichern. Das dritte Element sind erweiterte Kreditlinien des Euro-Krisenfonds ESM. Eurostaaten, die von der Corona-Krise besonders getroffen sind, sollen daraus Kredite in Höhe von bis zu zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung abrufen können.