EU-Gipfel zur Migration : Europa schottet sich ab

In der Migrationspolitik verändert sich die EU nur in Trippelschritten. Die Richtung aber ist unverkennbar: Europa verstärkt die Grenzsicherung, Deutschland ist politisch isoliert.

Zur Migrationspolitik sind in Brüssel im Laufe der Jahre unzählige Beschlüsse gefasst worden, ohne dass die bekannten Probleme verschwunden wären: ein stetiger Zustrom von Asylbewerbern nach Europa, ein dysfunktionales Dublin-System, politische Uneinigkeit unter den EU-Staaten.

Was auf dem Europäischen Rat in der Nacht zum Freitag vereinbart wurde, schreibt nun aber immerhin eine Grundrichtung fest, die viele Staaten an den Außengrenzen Europas schon lange fordern: eine stärkere Abschottung, verbunden mit dem Willen, Abschiebungen effektiver zu vollziehen, ausdrücklich auch durch Druck auf Herkunfts- und Transitländer.

Sogwirkung des Asyl- und Sozialrechts

Wie meist in der EU erfolgt diese Kurskorrektur in Trippelschritten und mit Kompromissen. Die EU wird den Ausbau der Grenzsicherung zwischen Bulgarien und der Türkei finanzieren, sogar mit Wachtürmen. Da sie aber kein Geld für den Zaun selbst gibt, kann der linksliberale Teil Europas weiter so zu tun, als folge man nicht dem Beispiel Orbáns (und Trumps).

In Wirklichkeit zwingen die wieder stark gestiegenen Ankunftszahlen die Europäer zur Errichtung physischer Barrieren, solange sie nicht bereit sind, die Sogwirkung im Asyl- und Sozialrecht zu beseitigen. Dass die bisherige Praxis wirklich humanitärer ist, kann man angesichts der gefährlichen Routen nach Europa mit Recht bezweifeln; auch das jahrelange Darben in der Duldung entspricht nicht der ursprünglichen Idee des politischen Asyls.

Wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 ff. ging der Impuls zur Stärkung der Grenzsicherung nicht von Deutschland aus, sondern von Österreich und einer Reihe kleinerer Länder. Noch mehr als zu Merkels Zeiten ist Deutschland in der Migrationsfrage heute in Europa isoliert, nicht mal Frankreich steht hier an Berlins Seite. Dass Scholz in Brüssel wieder „Erwerbsmigration“ forderte, offenbart einen alten deutschen Denkfehler: Wer Asyl und Arbeitskräftegewinnung vermischt, endet irgendwann an Zäunen.