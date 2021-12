EU-Gipfel : Scholz steht wegen Nord Stream 2 unter hohem Druck

Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Brüssel beim Gipfel der östlichen Partnerschaft Bild: dpa

Als die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Mittwoch in Brüssel eintrafen, war schon klar, dass die folgenden zwei Tage im Zeichen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stehen würden. Zuerst beim Treffen mit den Staaten der östlichen Partnerschaft, zu denen auch die Ukraine gehört, dann bei den Beratungen zu 27. an diesem Donnerstag. Gleich zum Auftakt trafen sich am Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, um über die Lage zu beraten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Dabei kam gewiss auch das Reizthema Nummer eins zur Sprache: die Zukunft der Ostseepipeline Nord Stream 2. Sie ist nicht nur in der Bundesregierung selbst umstritten, sondern auch im Kreis der Europäer. In dem Maße, wie Moskau seinen militärischen Druck auf Kiew erhöht, werden Rufe lauter, von dem Projekt abzulassen – mindestens bei einem Einmarsch der Russen in der Ukraine, am besten aber schon vorher. Für Scholz ist der Umgang damit die erste außenpolitische Bewährungsprobe.

Berlin will Zeit gewinnen

In Regierungskreisen wurde vor den Beratungen darauf verwiesen, dass es „im Moment ohnehin weder politische Entscheidungsmöglichkeiten noch Bedarf“ gebe, weil man sich in einem „rechtlich sehr detailliert geregelten Verfahren“ befinde, das bei der Bundesnetzagentur liege. Die Genehmigungsbehörde hatte die Zertifizierung des fertig gebauten zweiten Leitungsstrangs Mitte November ausgesetzt und von der in der Schweiz ansässigen Nord Stream AG verlangt, eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht zu gründen. Das werde man nicht „innerhalb von ein paar Tagen“ lösen können, hieß es in Berlin. Außerdem schließe sich an eine nationale Genehmigung noch die europäische an. Dabei muss die EU-Kommission prüfen, ob der Betrieb der Leitung und der Vertrieb des Erdgases ausreichend getrennt sind.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Berlin versucht offensichtlich, Zeit zu gewinnen und einer heiklen politischen Entscheidung auszuweichen. Scholz steht von zwei Seiten unter Druck. In der Ampel-Koalition lehnen die Grünen das Projekt ab und haben im Wahlkampf versprochen, es zu stoppen. Sie stützen ihre Hoffnungen nun auf das Genehmigungsverfahren in Bonn und Brüssel. Außenministerin Annalena Baerbock sagte am Sonntag, „dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann“. Es ist aber eben auch ein außenpolitisches Thema, in Europa wie in Amerika, wo der Kongress Präsident Joe Biden unter Druck setzt, Sanktionen gegen Deutschland zu verhängen. Falls Russland in der Ukraine einmarschierte, könnte Biden dem kaum noch standhalten. Womöglich hat er selbst Wladimir Putin mit dem Aus der Leitung gedroht.

Eine klare politische Absprache mit Scholz gibt es dazu aber wohl nicht. Selbst die harten Finanzsanktionen, mit denen Biden drohte, sind noch keineswegs fixiert. Im Gespräch ist, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abzuschneiden. Es habe in den vergangenen Tagen mehrere Verhandlungen und Gespräche gegeben, mit Washington und London, hieß es in Regierungskreisen: „Das ist aber noch ergebnisoffen.“ Ein hoher EU-Beamter sagte, man werde jetzt nicht spezifizieren, welche Werkzeuge man einsetze. Entsprechend steht in den vorbereiteten Schlussfolgerungen des Europäischen Rats zur Ukraine lediglich: „Jede weitere militärische Aggression gegenüber der Ukraine wird massive Konsequenzen und erhebliche Kosten nach sich ziehen.“

Östliche Mitgliedsländer wie Polen und die baltischen Staaten bestehen darauf, schon jetzt weitere Sanktionen zu verhängen, wenn Moskau seine Truppen nicht von der Grenze zur Ukraine abziehe. Die Bundesregierung lehnt das ebenso ab wie die Lieferung weiterer Waffen an Kiew. Man müsse nun erstmal Wege finden, „um mit Russland ins Gespräch zu kommen und aktiv zu einer Deeskalation beizutragen“, heißt es in Berlin. Dazu sollte auch das Gespräch zwischen Scholz, Macron und Selenskyj dienen. Dieses Format heißt N-3; N wie Normandie, wo sich 2014 die Staats- und Regierungschefs dieser drei Staaten und Russlands erstmals getroffen hatten, um nach dem damaligen Angriff Russlands auf die Ukraine zu reden. Man wünsche sich, dass „neuer Elan in dieses Format kommt“ und sich die Außenminister, am besten aber gleich die Chefs selbst wieder träfen. Allerdings gebe es keine Hinweise, dass Moskau dazu bereit sei.

Berlin erwartet von Russland, dass es nun erstmal Transparenz walten lasse. Moskau solle über die geeigneten Kanäle erklären, „was die Truppenkonzentrationen an der Grenze zur Ukraine bedeuten und welchem Ziel sie dienen“. Das sei notwendig, „um aus der jetzt sehr angespannten Lage herauszukommen“, heißt es in der Regierung. Allerdings würde diese Rechnung nur aufgehen, wenn Moskau intern erklärte, was es öffentlich sagt: dass es keinerlei Invasion vorbereite – und wenn Deutschland das glauben würde. Sollte Scholz tatsächlich so argumentieren, bekäme er im Kreis der Regierungschefs einiges zu hören. Denn nahezu alle Staaten sind davon überzeugt, dass der russische Aufmarsch mindestens dazu dient, Kiew politisch zu erpressen.

Mehr zum Thema 1/

Bei dem Gipfeltreffen der östlichen Partnerschaft wollten die EU-Staaten am Mittwoch die strategische Bedeutung der Region bekräftigen, den Ländern weitere Investitionen und Pandemie-Hilfen zusagen, zugleich aber auch Reformen anmahnen. Die Partner sind sehr unterschiedlich. Armenien und Aserbaidschan führten noch im vorigen Jahr Krieg um die Region Nagornyj Karabach. Dagegen verfügen Georgien, Moldau und die Ukraine schon über Assoziationsabkommen; sie wollen sich weiter der EU annähern. Belarus, das sechste Land, war nicht vertreten – es hat seine Mitarbeit von sich aus suspendiert.