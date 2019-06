Europäischer Rat : Juncker-Nachfolger wird beim Abendessen bestimmt

Im Streit über die neue Führung der Europäischen Union haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen keine Lösung gefunden. Stattdessen wurde ein Sondergipfel für den 30. Juni vereinbart, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht bestätigte. Geplant sei ein Abendessen an diesem Tag, ergänzte ein EU-Diplomat. Der estnische Regierungschef Jüri Ratas sagte, er sei sicher, dann werde man sich einigen. Alle Namen seien noch auf dem Tisch. Somit hat wohl auch der CSU-Politiker Manfred Weber noch eine Chance auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten.

Es geht nicht nur um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, sondern noch um vier weitere Spitzenposten: die Präsidenten des Europäischen Rats, des Europaparlaments, der Europäischen Zentralbank und den Posten der EU-Außenbeauftragten. Geschnürt werden soll ein ausgewogenes Personalpaket mit Männern und Frauen, verschiedenen Parteien und europäischen Regionen.

„Wie immer Schritt für Schritt“

Merkel und Tusk hatten schon am Nachmittag die Erwartungen gedämpft, dass das Personalpuzzle rasch gelöst werden könnte. „Wir haben noch ein paar Tage Zeit“, sagte Merkel und steckte einen Zeitrahmen bis zur konstituierenden Sitzung des Europaparlaments am 2. Juli. „Wie immer muss man Schritt für Schritt vorgehen“, sagte die Kanzlerin.

Weber erhebt Anspruch auf die Juncker-Nachfolge, da seine Europäische Volkspartei (EVP) bei der Europawahl erneut stärkste Kraft wurde. Als Kandidaten ihrer Parteien beworben haben sich auch der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager. Keiner von ihnen hat die nötigen Mehrheiten – weder im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, die das Nominierungsrecht haben, noch im EU-Parlament, das den Kommissionschef wählen muss.

Mehr zum Thema 1/

Merkel unterstützt Weber. Der französische Präsident Emmanuel Macron und andere Regierungschefs stellen sich gegen den CSU-Politiker – mit der Begründung, die EU brauche eine Führungspersönlichkeit mit mehr Erfahrung. Der 46 Jahre alte Weber ist seit fünf Jahren EVP-Fraktionsvorsitzender im Europaparlament. Dort verhandelt er mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen über eine Art Koalitionsvereinbarung, die ihm eine Mehrheit sichern soll. Die neue Frist gibt ihm mehr Zeit dafür.

Keine Einigung auf CO-Neutralität

Ebenfalls nicht einigen konnte der Europäische Rat sich auf das Ziel einer Treibhausgasneutralität bis 2050. In der Gipfelerklärung wird nun lediglich noch in einer Fußnote erwähnt, dass die große Mehrheit der Mitgliedstaaten für dieses Ziel ist, wie EU-Vertreter und Diplomaten am Donnerstag sagten. Für einen Beschluss wäre Einstimmigkeit notwendig gewesen – vor allem Polen, Ungarn und Tschechien waren aber dagegen. Die osteuropäischen Länder haben einen hohen Kohleanteil an der Energieerzeugung.

„Wenn wir nicht wissen, wie der Ausgleichsmechanismus aussieht, können wir nicht zustimmen“, begründete ein polnischer Diplomat die ablehnende Haltung seines Landes. Er forderte die Ausarbeitung eines solchen Mechanismus vor der Festlegung der EU auf das 2050-Ziel.

Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

Klimaneutralität bedeutet nicht, dass es in den Staaten keine Emissionen mehr geben darf. Sie müssten aber durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden.

In den vergangenen Wochen hatten sich mehr als 20 EU-Staaten dafür ausgesprochen, sich in der Frage der Klimaneutralität zeitlich bereits festzulegen und nicht erst wie bisher geplant bis zum Jahresende.

Umweltorganisationen kritisierten das Scheitern des 2050-Ziels beim Gipfel scharf. 24 Mitgliedstaaten seien dafür gewesen und hätten „zugelassen, dass ihre Entschlossenheit von lediglich drei Blockierern verwässert wird“, erklärte der WWF. Die EU habe sich damit „selbst einen verheerenden Schlag in punkto Klima-Führung versetzt“ und „all die Menschen im Stich gelassen, die in den vergangenen Monaten massiv für ein Handeln beim Klima eingetreten sind“.