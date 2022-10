China-Strategie der EU : Warum Brüssel Deutschlands China-Kurs nicht gutheißt

Kanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Bild: AFP

Es ist schon ein festes Ritual geworden: Bei nahezu jedem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union schaltet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus Kiew zu. Auch am Donnerstag war das wieder so. Seit dem russischen Überfall auf das Land am 24. Februar ist die Lage in der Ukraine das wichtigste außenpolitische Thema bei jedem Europäischen Rat. Diesmal jedoch wollte Ratspräsident Charles Michel den Horizont weiten und setzte für diesen Freitag eine strategische Debatte zu China an.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Der Bundesregierung gefiel das nicht. Man wisse doch noch gar nicht, was beim Kongress der Kommunistischen Partei herauskomme, hieß es zur Begründung. Das wirkte jedoch auf viele Akteure vorgeschoben. Tatsächlich ist das Thema nämlich vor allem für Berlin unangenehm. Denn die auch von Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgte Politik, die in erster Linie auf gute Geschäfte mit Peking setzt, entfernt sich immer weiter von der europäischen Debatte.

Warnung an Berlin

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) hat nun zur Debatte der Chefs ein fünf Seiten langes Strategiepapier erstellt, das der F.A.Z. vorliegt. Der letzte Satz darin stellt eine diplomatisch verbrämte Warnung an Berlin dar: „Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten chinesischen Versuchen vorbeugen und sie einhegen, die Teile-und-herrsche-Taktik gegenüber EU-Staaten anzuwenden, und sie sollten isolierte und unkoordinierte Initiativen unterlassen, die unsere vereinte Haltung schwächen könnten.“

Ein leitender EU-Beamter sagt, Länder wie Deutschland müssten sich entscheiden: „Je weiter sie gegenüber China gehen, desto höher wird das Risiko ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit.“ Er habe ja keinen Einfluss auf die Reisepläne des Kanzlers, sagte der Beamte, aber vielleicht könnten ja einige Partner aus der Ampelkoalition etwas dazu sagen. Das spielt auf die Grünen an, deren wertegebundene Außenpolitik sich schwer mit einer Handelsreise des Kanzlers vereinbaren lässt. Allerdings gibt in der China-Politik seit jeher das Kanzleramt den Ton an.

Schwierige Beziehungen

Schon Scholz’ Vorgängerin Angela Merkel war bei dem Thema in die Defensive geraten. Mit Frankreich peitschte sie während des deutschen Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2020 ein umfassendes Investitionsabkommen mit Peking durch und wollte ein großes Treffen mit Präsident Xi Jinping in Leipzig abhalten. Der Gipfel fiel dann wegen der Pandemie aus, das Investitionsabkommen kam aufgrund einer chinesischen Überreaktion auf EU-Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen in der Uiguren-Provinz Xinjiang nicht zustande. Das war im März 2021, und seitdem ging es in den europäischen Beziehungen zu Peking nur noch bergab.

China begann einen Handelskrieg gegen Litauen, weil das seine Beziehungen zu Taiwan ausbaute; am Vorabend des Angriffs auf die Ukraine vereinbarten Xi und der russische Präsident Wladimir Putin eine „grenzenlose“ Freundschaft. Damit zerbrach zugleich der chinesische Versuch, mit ostmitteleuropäischen Staaten im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative eine Sonderbeziehung einzugehen. Litauen, Lettland und Estland traten demonstrativ aus dem „17 plus 1“-Format aus.

Gerade die östlichen Staaten, Ungarn ausgenommen, fordern seither vehement eine Neuausrichtung der Politik gegenüber China, bis hin zu einer „strategischen Entkoppelung“. Sie sehen das Land – ähnlich wie die Vereinigten Staaten – als strategischen Rivalen, mit dem es keine gemeinsamen Interessen geben könne. Die westlichen Staaten, allen voran Deutschland, Frankreich und Italien, haben einen anderen Blick, schon weil ihre Unternehmen viel enger mit China verbunden sind und dort große Profite erwirtschaften. Bundeskanzler Olaf Scholz will Anfang November mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen, ganz in der Tradition seiner Vorgänger. Der französische Präsident Emmanuel Macron bereitet ebenfalls einen Besuch vor. Beides dürfte im Europäischen Rat zur Sprache kommen und wird ebenso in anderen EU-Institutionen kritisch beäugt.