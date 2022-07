Sanktionen gegen Russland : EU geht gegen Putins Motorradclub „Nachtwölfe“ vor

Mitglieder des als putinnahen Motorradclubs „Nachtwölfe“ am 10. April in Frankfurt Bild: dpa

Die EU-Staaten haben 54 weitere Personen und zehn Einrichtungen mit Sanktionen belegt, weil sie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Darunter sind führende Politiker der den Kreml tragenden Partei Einiges Russland, Propagandisten des Regimes von Wladimir Putin, Oligarchen und deren Angehörige, Funktionäre des Geheimdienstes sowie ranghohe Militärs. Sie dürfen nicht mehr in die Europäische Union reisen, ihre Vermögen dort werden eingefroren. Die betroffenen Unternehmen und Organisationen dürfen keine Geschäftskontakte mit EU-Partnern mehr unterhalten. Insgesamt sind nun 1212 Einzelpersonen und 108 Einrichtungen gelistet.

Wie aus der neuen Liste hervorgeht, die am Donnerstagabend im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde, werden erstmals der Putin nahestehende Motorradclub „Nachtwölfe“ und vier führende Mitglieder sanktioniert. Der Club soll weltweit etwa 45 Ableger haben und propagiert die Vorstellung, dass die Ukraine inte­graler Bestandteil Russlands sein sollte. Neben der Sberbank, der größten russischen Bank, mehreren kremlnahen Stiftungen und Militärkonzernen steht auf der Liste auch ein auf der Krim ansässiges Unternehmen, das von Russland aus der Ukraine gestohlenes Getreide im Hafen von Sewastopol umgeschlagen hat.

Der prominenteste Politiker auf der Liste ist der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, ein enger Wegbegleiter Putins und Unterstützer des Kriegs. Gelistet sind auch Gouverneure und Bürgermeister, die Russland in eroberten Gebieten und Städten im Süden der Ukraine eingesetzt hat. Zudem wurden mehrere tschetschenische und russische Befehlshaber aufgenommen, die Einheiten der Nationalgarde führen, die in der Ukraine im Einsatz waren. Zum Teil waren sie „an der Tötung, Vergewaltigung und Folterung von Zivilpersonen in Butscha beteiligt“, wie es zur Begründung heißt. Zu den Oligarchen und ihren Angehörigen gehört die Tochter des Geschäftsführers von Transneft, eines Energiekonzerns, die mit ihrem Mann Immobilien in Moskau, Lettland und Kroatien im Wert von fünfzig Millionen Dollar besitzen soll. Gelistet ist auch ein Cousin des Oligarchen Oleg Deripaska, der ihm erhebliche Vermögenswerte übertrug.