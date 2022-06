Bulgarien und Nordmazedonien : Das Veto nach dem Veto

Was Ende vergangener Woche als „Aufhebung des bulgarischen Vetos“ gegen den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien gefeiert wurde, ist bei näherer Betrachtung tatsächlich dessen Verschärfung. Zwar hat das Parlament in Sofia mit großer Mehrheit formal tatsächlich für die Rücknahme des Vetos gestimmt. Doch wurden daran Bedingungen geknüpft, die letztlich auf ein neues Veto hinauslaufen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die Regierung in Skopje hat das erkannt und lehnt Bulgariens Forderungen ab. Der Beginn von EU-Beitrittsgesprächen ist für Nordmazedonien damit so unwahrscheinlich wie zuvor. Das Sofioter Manöver wirkt vielmehr wie ein bulgarisch-französischer Taschenspielertrick, der Bulgarien aus der Schusslinie nehmen und Frankreichs zu Ende gehender Ratspräsidentschaft wenigstens den Anschein eines Erfolges in der EU-Erweiterungspolitik am Balkan verleihen sollte.