Wegen Nawalnyj : EU einigt sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Die EU-Außenminister haben sich Diplomaten zufolge grundsätzlich auf neue Sanktionen gegen Russland wegen des Umgangs mit dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalnyj verständigt. Die geplanten Strafmaßnahmen zielten vor allem auf Personen des Sicherheitsapparats, sagten Diplomaten am Montag in Brüssel. Sie sollen Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote umfassen und in den nächsten Wochen in Kraft treten. Details sollen nun weiter ausgearbeitet werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich vor Beginn des Treffens für neue Sanktionen starkgemacht: „Ich bin dafür, hier den Auftrag zu erteilen, derartige Sanktionen, Listung von Einzelpersonen vorzubereiten.“ Man habe schon bei der Vergiftung von Nawalnyj „deutlich gemacht, dass wir nicht bereit sind, den Bruch internationalen Rechts zu akzeptieren, und haben Sanktionen verhängt“.

Erfolglose Forderungen der EU

Der Putin-Kritiker war im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, wo er wegen eines in Russland erlittenen Giftanschlags behandelt worden war. Kurz darauf wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er während seiner Genesungszeit gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll.

Für Nawalnyj demonstrierten daraufhin wiederholt Tausende Menschen in ganz Russland. Sicherheitskräfte gingen teils massiv gegen die Zusammenkünfte vor; es gab Tausende Festnahmen. Die EU fordert seit nunmehr rund drei Wochen erfolglos die Freilassung des Kremlkritikers. Moskau weist dies als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.

Die EU zieht mit den Sanktionen Konsequenzen aus der Zurückweisung, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell während seines Besuchs in Moskau Anfang Februar erfahren hatte. Das russische Außenministerium hatte noch während des Besuchs drei Diplomaten ausgewiesen – darunter einen Deutschen –, die Demonstrationen von Nawalnyj-Anhängern beobachtet hatten. Eine Pressekonferenz Borrells mit Außenminister Sergej Lawrow und ihre Konsultationen waren von starken Spannungen wegen Nawalnyj geprägt gewesen.