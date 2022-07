Corona-Impfschutz : EU dringt auf zweiten Corona-Booster

Die EU-Behörden für Gesundheit (ECDC) und Arzneimittel (EMA) empfehlen, dass generell Personen über 60 Jahre sowie andere medizinisch besonders gefährdete Gruppen bald eine neue Booster-Impfung gegen das Coronavirus erhalten. In einer am Montag veröffentlichten aktualisierten Impfempfehlung der beiden Ämter heißt es, angesichts der aktuell steigenden Infektions- und Hospitalisierungsraten in einigen Mitgliedstaaten sei dies schon jetzt geboten. Sinnvoll sei eine Booster-Impfung, sobald die letzte Impfung der Betroffenen mindestens sechs Monate zurückliege. Mathematische Modelle zeigten klar, dass es besser sei, diese Altersgruppe nicht erst im Herbst, sondern baldmöglichst zu impfen, hieß es in der Mitteilung.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides appellierte an die Mitgliedstaaten, die Vakzine schnellstmöglich für die Impfung zur Verfügung zu stellen, es gebe derzeit genug davon. Andrea Ammon, die Chefin der in Stockholm ansässigen ECDC, warnte vor dem bevorstehenden Ausbruch einer neuen Welle der Covid-Pandemie. „Es gibt immer noch zu viele Menschen mit hohem Risiko, die bisher nicht geschützt sind. Wir müssen alle erinnern, dass ein wirksamer Schutz existiert. Er besteht in einer regelmäßigen Wiederholung der Impfung.“ Ein zweiter Booster für die Risikogruppen werde eine erhebliche Zahl von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verhindern.

Bisherige Wirkstoffe laut EU geeignet

Einen zweiten Booster hatten die beiden EU-Behörden im April schon für über 80 Jahre alte Personen empfohlen. Eine endgültige Impfempfehlung können sie nicht aussprechen, dafür ist in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut zuständig. Die EMA hatte im Frühjahr 2021 erste Vakzine zur Impfung freigegeben, von denen in den meisten Fällen zwei Dosen verabreicht wurden. Eine erste Wiederholungsimpfung wurde im vergangenen Winter empfohlen.

EMA-Direktorin Emer Cooke kündigte an, ihre Behörde werde voraussichtlich von September an Impfstoffe zur Genehmigung empfehlen, die gegen neue Untergruppen der Omikron-Variante gezielter wirkten. Die EU-Behörden sind aber der Meinung, dass eine zweite Booster-Impfung auch mit den bisher verfügbaren Wirkstoffen für Personen über 60 Jahre sinnvoll sei. Dagegen empfehlen sie, das den neuen Varianten im Herbst besonders stark ausgesetzte Pflegepersonal erst mit dem abgewandelten Impfstoff zu behandeln.

Vorläufig empfehlen die EU-Behörden auch keine schnelle zweite Booster-Impfung für Personen unter 60 Jahren, soweit diese nicht zu den besonderen Risikopatienten zählen. Die derzeit verfügbare Evidenz lege den Schluss nahe, dass der Impfschutz für diese Gruppe noch ausreiche. Das werde sich aber im Herbst wohl ändern. Deshalb sollten sich die Mitgliedstaaten von September an wieder auf größere Impfaktionen einstellen.