Mutmaßlich von den tunesischen Behörden ausgesetzte Migranten am 16. Juli in der Wüste nahe der libyschen Grenzstadt Al-Assah Bild: AFP

Als die „strategische und umfassende Partnerschaft“ zwischen der Europäischen Union und Tunesien am Sonntagabend besiegelt wurde, zeigte sich auch Kaïs Saïed. „Heute stellen wir uns unserem gemeinsamen Schicksal“, sagte der Präsident des Landes. Beim ersten Besuch von „Team Europe“ am 11. Juni hatte er die Bühne gemieden. Was zu der Seltsamkeit führte, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungschefs von Italien und den Niederlanden, Giorgia Meloni und Mark Rutte, im Präsidentenpalast von Karthago allein vor die Kamera getreten waren. Am Sonntag standen sie neben Saïed. Es waren sogar Journalisten zugelassen, allerdings durften sie keine Fragen stellen – eine Erinnerung daran, dass man sich hier mit einem autokratischen Regime einlässt.

Der Text der Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) wurde erst kurz vor Mitternacht veröffentlicht. Rechtliche Bindung hat er nicht, es handelt sich um eine politische Erklärung. Auf EU-Seite muss noch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen, einstimmig, aber das wird intern als Formsache gesehen. Alle Mitgliedstaaten wollen die unkontrollierte Migration über das Mittelmeer eindämmen und sind bereit, dafür viel Geld zu investieren. Das war schon im Frühjahr 2016 der Fall, als man mit der Türkei einen Deal aushandelte. Der mit Tunesien folgt freilich eigenen Gesetzen – und er soll die Blaupause sein für weitere Vereinbarungen mit Ägypten und Marokko. Die EU-Kommission spricht nunmehr von „operativen Partnerschaften gegen Schleuserkriminalität“.