EU-Bürgerdialog : So läuft Europas Experiment

Mehr als 15 Stunden haben einige der Teilnehmer gebraucht, um nach Straßburg zu kommen. Sie sind aus allen Ecken der Europäischen Union angereist, aus Portugal, Polen, Zypern und Griechenland, mindestens zwei aus jedem Mitgliedstaat. Es ist ein Experiment, für das die drei Institutionen der Europäischen Union ein Wochenende lang nach Straßburg geladen haben: 200 zufällig ausgewählte EU-Bürger treffen sich bei einem Bürgerforum zu den Themen Klimawandel, Umwelt und Gesundheit – und erarbeiten Empfehlungen, die schließlich Eingang in die Politik der EU finden sollen.

Die Vokabeln im Zusammenhang mit diesem Bürgerprojekt sind von europäischer Seite euphorisch. Von „etwas nie Dagewesenem“ ist die Rede, einem „Abenteuer“, einer „Reise, die wir gemeinsam unternehmen“. Das ausgegebene Ziel: Die Stimme der Bürger soll gehört werden. Die insgesamt vier Bürgerforen zu unterschiedlichen Themen und mit je drei Treffen, davon einem virtuellen, sind Teil der Konferenz zur Zukunft Europas. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Konferenz, die freilich aus vielen verschiedenen Veranstaltungen besteht und etwa ein Jahr dauern wird, am 9. Mai – dem Europatag – als Gastgeber mit einer langen Rede im Parlament in Straßburg eröffnet.

Jeder Teilnehmer soll seine Muttersprache sprechen

In demselben Saal sitzen an diesem Wochenende nun die zufällig ausgewählten EU-Bürger. 27 Nationen, 24 Sprachen. Für eine möglichst repräsentative Teilnehmerschaft wurden fünf Kriterien berücksichtigt: Herkunft, Geschlecht, Alter, Bildungsniveau und sozioökonomische Situation. Junge Leute zwischen 16 und 25 Jahren machen in jedem Forum ein Drittel der Teilnehmer aus. Sie alle sind eingeladen, Hotel und Anreise sind bezahlt, für Verpflegung und Sightseeing ist gesorgt. Doch das inhaltliche Programm ist dicht, es geht von morgens bis abends. Plenarsitzungen wechseln sich ab mit der Arbeit in Kleingruppen zum Thema Umwelt/Klima oder Gesundheit, die von Factcheckern begleitet werden. Dort erarbeiten die Teilnehmer fünf Kernpunkte.

Diese werden dann mit den Themen der anderen Gruppen verschmolzen. Ziel des ersten Treffens: die „Festlegung der Agenda“. In der Realität bedeutet das einen enormen Aufwand. Alle Beiträge in den kleineren Gruppen werden in mehrsprachigen Excel-Tabellen festgehalten, jedes einzelne Treffen – es gibt 15 Untergruppen – wird von Dolmetschern begleitet, jeder Teilnehmer soll seine Muttersprache sprechen können. Arthur Souveton kommt das gelegen, sein Englisch ist in Ordnung, aber so kann er den Themen besser folgen.

Ohnehin ist für den Dreiundzwanzigjährigen alles neu hier. „Ich rede nicht jeden Tag mit einem Deutschen oder einer Niederländerin“, sagt er und lacht. Souveton ist Krankenpfleger und kommt aus der Kleinstadt Le Puy-en-Velay im Südosten Frankreichs. Er habe vorher keinerlei Verbindung zur EU gehabt, sagt er. „Brüssel ist sehr weit weg.“ In seiner Stadt merke man nichts von der europäischen Politik.

Das große Versprechen der EU-Institutionen ist es, dass die bei den Bürgerforen in drei Schritten erarbeiteten Vorschläge auch tatsächlich Gehör finden. Auch die auf der digitalen Plattform futureu.europa.eu geteilten Beiträge sollen berücksichtigt werden. Ob das tatsächlich so kommen wird, bleibt abzuwarten. Doch für die EU steht viel auf dem Spiel: Die Bürger erst zu fragen und dann zu ignorieren – das würde das Vertrauen dauerhaft beschädigen.

Das Plenum gibt nur Empfehlungen ab

Das sogenannte Plenum zur Zukunft Europas entscheidet in der nächsten Phase zunächst über die Empfehlungen. Darin sitzen unter anderem Europaabgeordnete, nationale Abgeordnete, Vertreter nationaler Regierungen, drei Repräsentanten der Kommission – und auch ausgeloste Bürger aus den Foren. Ein Abschlussbericht geht dann an den Exekutivausschuss, der sich aus je drei Vertretern der EU-Kommission, des Parlaments und des Rates zusammensetzt.

Mit Arthur Souveton in einer Kleingruppe – sie wurden dem Thema Klima/Umwelt zugeteilt – ist Bettina Thöne-Geyer. Sie ist 59 Jahre alt und arbeitet in Bonn am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Als sie den Anruf für das Bürgerprojekt bekam, hatte sie noch nie davon gehört, ebenso wie die meisten Teilnehmer. Dass sie mitmacht, stand aber außer Frage. „Ich bin sehr europaaffin“, sagt Thöne-Geyer. Ihr gefällt die Idee, der Austausch mit anderen Teilnehmern in Straßburg. Sie ist gespannt, was die EU daraus macht: „Ich werde das jetzt natürlich verfolgen.“