Sanktionen beschlossen : Peking droht der EU mit Vergeltung

Die EU-Außenminister haben am Montag Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren verhängt. Betroffen sind vier Partei- und Regionalvertreter sowie eine Einrichtung aus Xinjiang; darunter ein früherer stellvertretender Parteichef von Xinjiang sowie Funktionäre des Sicherheitsapparats. Die Einreise- und Vermögenssperren sind Teil eines größeren Pakets im Rahmen des neuen Sanktionsmechanismus für Menschenrechtsverstöße. Es richtet sich auch gegen Nordkorea, Russland, Libyen, Eritrea und Südsudan. Die EU-Außenminister beschlossen zudem Strafmaßnahmen gegen elf Mitglieder der Militärregierung in Myanmar.

Bei den Sanktionen gegen China handelt es sich um die ersten Maßnahmen wegen Verletzungen der Menschenrechte seit dem Tiananmen-Massaker von 1989. Sie waren seit Wochen vorbereitet worden. Die Regierung in Peking hatte europäische Diplomaten vorab wissen lassen, dass sie Gegenmaßnahmen vorbereite.

Behauptungen zur Rolle Berlins

Die Parteizeitung „Global Times“ berichtete später, die chinesischen Sanktionen sollten sich gegen „EU-Institutionen“ richten, „die die Vorwürfe gegen Chinas Xinjiang-Politik angeführt haben“, sowie gegen „Personen in einzelnen EU-Staaten, die sich schlecht benommen haben“. Geplant sei, mit doppelt so starken Maßnahmen auf die europäischen Sanktionen zu reagieren.

In dem Bericht der „Global Times“ wird behauptet, Deutschland habe die Sanktionen initiiert. Die Zeitung verweist auf den Holocaust und den Völkermord an den Herero und Nama, um der Bundesregierung das Recht abzusprechen, Chinas Vorgehen in Xinjiang zu verurteilen. Nach Angaben von Diplomaten spielte Berlin jedoch keine herausgehobene Rolle.

Die Sanktionen waren im üblichen bürokratischen Verfahren zwischen den Staaten abgestimmt worden. Dabei achtete man auf regionale Ausgewogenheit, auch um sich des Vorwurfs zu erwehren, China werde allein an den Pranger gestellt.

Außerdem ermöglicht es der Menschenrechtsmechanismus, den es erst seit Dezember 2020 gibt, Einzelpersonen und Institutionen mit Sanktionen zu belegen, ohne dass zuerst ein Rahmen für das gesamte Land geschaffen werden muss. Diplomaten äußerten die Erwartung, dass China maßvoll auf den Schritt reagieren werde. Angesichts des gespannten Verhältnisses mit den Vereinigten Staaten könne Peking kein Interesse daran haben, die EU in eine Phalanx mit Washington zu drängen.

Der ranghöchste der vier sanktionierten Chinesen ist der frühere stellvertretende Parteichef der Region, Zhu Hailun. Zur Begründung heißt es im Amtsblatt der EU, er gelte als „Architekt“ der Internierungs- und Umerziehungslager, in denen Hunderttausende Uiguren festgehalten werden. Seine führende Rolle ist durch seine Unterschrift auf mehreren Dokumenten belegt, die 2019 der Organisation „International Consortium of Investigative Journalists“ zugespielt wurden.

Eines der Papiere enthält detaillierte Vorgaben zum Betrieb von Umerziehungslagern. Zhu spricht fließend Uigurisch und agierte als rechte Hand von Parteichef Chen Quanguo, dem mächtigsten Mann in Xinjiang. Auffällig ist, dass die EU, anders als die Vereinigten Staaten, keine Sanktionen gegen Chen Quanguo verhängt hat. Da er auch Mitglied des Politbüros und damit einer der 25 mächtigsten Funktionäre Chinas ist, wären Sanktionen gegen ihn besonders symbolträchtig gewesen.

Stattdessen konzentriert sich die EU stärker auf die Rolle der paramilitärischen Organisation Xinjiang Production and Construction Corps. Sie produziert einen erheblichen Teil der weltweiten Baumwolle und hat auf ihren Feldern zuletzt uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt, wie die EU im Amtsblatt vermerkt. Sowohl die Organisation selbst als auch ihr Parteisekretär Wang Junzheng stehen auf der Liste. Hinzu kommen zwei Funktionäre des Sicherheitsapparats. Sie werden unter anderem mit einer Software in Verbindung gebracht, mit deren Hilfe die Polizei umfangreiche Datenprofile über Muslime in Xinjiang angelegt hat. Drei der vier Betroffenen waren im Juli 2020 auch schon von der Regierung Donald Trumps sanktioniert worden.

Bevor die Regierung Trump im Januar abtrat, stufte sie den Umgang Chinas mit den Uiguren als „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ein. Auch die Parlamente in Kanada und den Niederlanden beschlossen entsprechende Resolutionen, sie verwiesen besonders auf die Zwangssterilisierung von uigurischen Frauen.

Maas: Gewaltexzesse absolut nicht akzeptabel

Zu den Sanktionen gegen die Putschisten in Myanmar sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagmorgen, die elf Personen seien an dem Militärputsch am 1. Februar und an der blutigen Niederschlagung der Proteste in den vergangenen Wochen beteiligt gewesen. Die EU-Außenminister hatten schon bei ihrem Treffen vor genau einem Monat mit einer solchen Reaktion gedroht. Damals waren drei Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden; inzwischen geben Bürgerrechtler die Zahl mit 247 an.

„Was wir dort an Gewaltexzessen sehen, ist absolut nicht akzeptabel. Die Anzahl der Morde hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) nach seiner Ankunft in Brüssel. Sanktionen seien deshalb unumgänglich, sie würden aber nicht die Bevölkerung treffen. Die EU hat schon ein Waffenembargo gegen Myanmar verhängt sowie einzelne Sanktionen gegen Militärs seit 2018. Sie will diesen Rahmen so weiten, dass sie als nächstes auch gegen Unternehmen vorgehen kann, die der Militärführung nahestehen.