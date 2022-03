EU-Mitgliedschaft der Ukraine : Welche Chancen die Ukraine auf die EU-Mitgliedschaft hat

Präsident Emmanuel Macron begrüßte EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen am 10. März in Versailles. Bild: Reuters

In Rekordzeit haben die Mitgliedstaaten die drei Beitrittsanträge der Ukraine, Georgiens und Moldau bearbeitet. In der vorigen Woche gingen sie ein, am Mittwoch wurden sie schon an die Kommission weitergeleitet – mit der Bitte um Stellungnahme. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem Kandidatenstatus. Üblicherweise nimmt er allein mindestens sieben Monate in Anspruch. Für die beitrittswilligen Länder war das ein erstes, wichtiges Signal: Ihre Sorgen und Nöte angesichts der russischen Bedrohung oder sogar Aggression werden ernst genommen. Was aber können sie sich darüber hinaus von der Europäischen Union erwarten?

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Das war die große Frage, als die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstagabend zusammenkamen. Ein informelles Treffen, nicht in Brüssel, sondern im Schloss Versailles, auf Einladung der französischen Ratspräsidentschaft. Eigentlich sollte es um das „künftige europäische Modell für Wachstum und Investitionen“ gehen, also – unverblümt gesagt – die Aufnahme neuer Schulden. Das war und ist ein Kernanliegen von Präsident Macron, aber der Krieg in der Ukraine wirbelte auch dies durcheinander. Die Debatte über die Beitrittsanträge, geplant für das Abendessen, rückte in den Mittelpunkt. Von den Chefs wurde „political guidance“ erwartet, eine Anleitung, wie nun weiter zu verfahren sei.

Hoffnungen auf einen raschen Kandidatenstatus

Als sie bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen im Schlosshof eintrafen, wo die republikanische Garde sie erwartete, lag schon ein Entwurf für die „Erklärung von Versailles“ vor. Den hatten, wie üblich, die Botschafter und Berater der Chefs ausgehandelt. Er machte den Bewerbern keine Hoffnungen darauf, dass sie rasch den Kandidatenstatus bekommen würden.

Georgien und Moldau wurden darin nicht einmal erwähnt. Über die Ukraine hieß es, der Europäische Rat erkenne die „europäischen Bestrebungen“ und ihre „Entscheidung für Europa“ an, wie sie im Assoziierungsabkommen zum Ausdruck kämen. Das war exakt dieselbe Formulierung wie schon beim letzten Rat am 24. Februar, wenige Stunden nach dem russischen Überfall auf das Land. Diese Anerkennung bedeutet noch keine Unterstützung für einen Kandidatenstatus. Auch nicht die Formulierung, die Ukraine gehöre „zu unserer europäischen Familie“. Über den Beitrittsantrag hieß es lediglich, er sei eingegangen und umgehend an die Kommission zur Stellungnahme übermittelt worden.

Polen, Litauen und die Slowakei hatten sich in den Verhandlungen der Botschafter dafür eingesetzt, dass es ein „Fast Track“-Verfahren für die Ukraine geben, die Kommission ihren Avis „schnellstmöglich“ abgeben und weitere finanzielle Ressourcen mobilisieren solle. In der Regel nimmt sich die Kommission ein bis anderthalb Jahre für ihre Prüfung Zeit. Deutschland, Irland, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden und Ungarn wollten sie nicht unter Zeitdruck setzen. Diese Länder bestanden darauf, dass die Verfahren und Vorgaben des EU-Vertrags für den Umgang mit Beitrittsgesuchen eingehalten würden. Das sei eine „sehr ernste und langfristige Prozedur“, erläuterte ein Diplomat am Donnerstag, bei dem die Kommission prüfen müsse, ob ein Land die Kopenhagener Beitrittskriterien erfülle. „Um es offen zu sagen: Die Ukraine ist diesem Punkt nicht im geringsten nahe.“

Die Kopenhagener Kriterien waren 1993 bei einem Europäischen Rat in der dänischen Hauptstadt festgelegt worden. Die Union bereitete sich damit auf die Osterweiterung vor, die dann 2004 vollzogen wurde. Um Mitglied zu werden, muss ein Land erstens „eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten verwirklicht haben“. Zweitens muss es über eine „funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten“, verfügen. Drittens muss es „die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen können“.