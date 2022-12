EU-Beitritt : Kandidatenstatus für Bosnien

Aktualisiert am

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eröffnet einen neuen Autobahnabschnitt in Sarajevo. Bild: Imago

Die Europaminister der Mitgliedstaaten haben am Dienstag einstimmig empfohlen, Bosnien-Hercegovina zum EU-Beitrittskandidaten zu erheben. Sie folgten damit einer Empfehlung der EU-Kommission. Die Entscheidung muss vom Europäischen Rat am Donnerstag bestätigt werden, was aber nur eine Formalie ist. Das Land hatte Anfang 2016 seinen Beitrittsantrag gestellt, 2019 trug die Kommission ihm vierzehn Reformen auf.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die hat das Land auch nach der jüngsten Einschätzung der Kommission von Oktober bei Weitem nicht umgesetzt. Die jetzige Empfehlung erfolgte aus geopolitischen Erwägungen, um den russischen Einfluss auf dem Balkan zurückzudrängen. Die Reformen müssen umgesetzt werden, bevor Beitrittsverhandlungen eröffnet werden können.

Lob aus Deutschland

Für Deutschland sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann (Grüne), die politischen Akteure im Land zeigten, dass sie „deutlich bereit sind, auf dem Weg in die EU auch die nötigen Reformen anzustoßen“. Das bezog sich auf einige Schritte in jüngerer Zeit und die Wahlen Anfang Oktober. Denen bescheinigte die OSZE, dass sie zwar gut organisiert und von Wettbewerb geprägt gewesen seien, aber auch in einem Umfeld des Misstrauens gegenüber staatlichen Institutionen und ethnisch polarisierender Rhetorik stattgefunden hätten. Die institutionelle Blockade, die insbesondere die serbische Teilrepublik verantwortet, wurde durch die Wahlen nicht überwunden.

Berlin hatte sich noch im Juni dagegen gesträubt, außer der Ukraine und Moldau auch Bosnien zum Beitrittskandidaten zu erklären. Seinerzeit setzte jedoch eine von Österreich angeführte Koalition durch, dass der Europäische Rat diese Perspektive für das Land ausdrücklich anerkannte und eine weitere Überprüfung in Auftrag gab.

Obwohl die faktische Bewertung der EU-Kommission im Oktober teilweise verheerend ausfiel – insbesondere zu den Themen Korruption, organisierte Kriminalität und Justiz –, erhob nun kein Mitgliedstaat mehr Einwände. Auch die traditionell skeptischen Länder Frankreich, Dänemark und die Niederlande tragen den Kandidatenstatus mit.