EU-Kandidatenstatus : Ukrainer sehen „Win-Win-Situation“

Ukrainekrieg : Biden sagt Ukraine weitere Milliarden-Waffenlieferungen zu

Die USA wollen weitere Waffen im Wert von einer Milliarde US-Dollar in die Ukraine liefern. Scholz, Macron und Draghi sind in Kiew eingetroffen. Und Selenskyj will am G-7-Gipfel virtuell teilnehmen. Der Überblick.