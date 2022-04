Alternativen zu EU-Beitritt? : Kiew kritisiert Wiener Vorschlag

Aktualisiert am

Der österreichische Außenminister denkt laut nach, wie die Ukraine ohne Vollmitgliedschaft an die EU gebunden werden könnte. Nicht nur die Ukraine ist sauer.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg ist mit Überlegungen, die Ukraine anders als mit einem formalen Beitritt an die Europäische Union zu binden, auf scharfe Kritik aus Kiew gestoßen. Schallenberg hatte über „maßgeschneiderte Angebote der engstmöglichen Anbindung“ der Ukraine, aber auch Georgiens und der Republik Moldau an die EU gesprochen, die nicht unbedingt über eine Vollmitgliedschaft laufen müssten. Er könne sich etwa ein System vorstellen, bei dem sich diese Staaten in konkreten Bereichen wie Energie, Verkehr und Binnenmarkt vollwertig integrierten, ohne formales Mitglied der EU zu sein.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Angesichts eines langwierigen Beitrittsprozesses müsse man vorsichtig sein, welche Erwartungshaltungen Diskussionen über eine Vollmitgliedschaft erzeugten. Außerdem dürfen die Länder des Westbalkans nicht vergessen werden, die seit Jahren auf eine Eröffnung von Beitrittsverhandlungen warten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwiderte, die Ukrainer zahlten einen sehr hohen Preis für die Fehler vieler europäischer Regierungen. Offenbar seien manchen „der Krieg, die Opfer und Zerstörungen immer noch zu wenig“. Einen EU-Beitritt der Ukraine aufzuschieben oder andere Möglichkeiten zu suchen, bedeute, „die aggressiven Pläne Putins gutzuheißen und die Stärkung der EU durch ihre Verbindung mit dem Potential der Ukraine zu bremsen“. Im Ministerium hieß es weiter, die Ukraine erwarte eine objektive Bewertung ihrer Verdienste und ihrer strategischen Rolle für die EU. Auch innenpolitisch erfuhr Schallenberg Kritik, etwa über den Twitter-Account seines ÖVP-Parteifreunds, EU-Kommissar Johannes Hahn, und seitens einzelner Politiker des grünen Koalitionspartners in Wien.