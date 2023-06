Aktualisiert am

Flaggen der Europäischen Union vor dem Berlaymont-Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel Bild: dpa

Die EU-Kommission hat den Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau erste Fortschritte auf dem Weg zur Eröffnung von Verhandlungen bescheinigt. Der zuständige Kommissar Olivér Várhelyi zog am Mittwoch gegenüber den Botschaftern der Mitgliedstaaten ein Zwischenfazit, an diesem Donnerstag wird er die Europaminister informieren. Nach Angaben von Diplomaten hat die Ukraine demnach zwei von sieben und Moldau drei von neun Auflagen erfüllt. Georgien, das den Kandidatenstatus erst später erhalten soll, erfüllte drei von zwölf Auflagen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Der Ukraine bescheinigte Várhelyi, dass sie die notwendigen Schritte zur Bestellung von Richtern und zur Sicherung unabhängiger Medien getan habe. Am 1. Juni hatte der Hohe Justizrat des Landes die 16 Mitglieder der Auswahlkommission ernannt, die nun mehr als 2000 offene Richter-Stellen besetzen und die Qualifikation früher ernannter Personen überprüfen soll. Die Mitglieder müssen unabhängig sein und höchsten professionellen Maßstäben genügen, acht von ihnen sind aktive oder pensionierte Richter. In ukrainischen Medien wurde allerdings die Integrität von zwei Personen angezweifelt. Schon Ende März war ein neues Gesetz in Kraft getreten, das die Unabhängigkeit der Medien stärken soll, auch gegenüber oligarchischen Eigentümern.

In Bezug auf Moldau legte der Erweiterungskommissar dar, dass es die Empfehlungen der Venedig-Kommission des Europarats und der OSZE zur Unabhängigkeit der Justiz umgesetzt habe. So sollen Richter und Staatsanwälte etwa ihre Vermögen offenlegen. Außerdem habe das Land die Beteiligung der Zivilgesellschaft an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen verbessert und den Schutz der Menschenrechte gestärkt, insbesondere von vulnerablen Gruppen.

Mehr zum Thema 1/

Georgien wiederum habe Maßnahmen zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen ergriffen und dafür gesorgt, dass Gerichte die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aktiv in ihre Urteile einbeziehen. Außerdem sei eine neue unabhängige Ombudsperson nominiert worden.

Im Herbst wird die EU-Kommission zu jedem Land einen schriftlichen Bericht vorlegen, auf dessen Grundlage die Staaten dann über den Beginn von Verhandlungen entscheiden werden.