EU-Außenminister zur Türkei : Dialog oder Sanktionen

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn erinnerte sich am Montag daran, wie im Jahr 2004 der Beschluss einstimmig fiel, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufzunehmen. Der Sozialdemokrat hatte schon damals mit am Tisch gesessen, er gehörte zu den glühenden Befürwortern. Und er sah sich bestätigt, als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Jahr später eine „Allianz der Zivilisationen“ mitgründete – ein Zeichen gegen den Terrorakt vom 11. September 2001 und den allerorten keimenden Islamismus.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

„Wenn ich jetzt sehe in der Türkei, was mit der Hagia Sophia geschieht“, sagte Asselborn am Montag, „dann ist das ein Schlag gegen die Allianz der Zivilisationen.“ Mit dieser Geste habe die Türkei ihre damalige Entscheidung „ausradiert“. Das Land habe sich „in die falsche Richtung entwickelt“. Das war das Intro zur Grundsatzdebatte über die Türkei, welche die Außenminister am Montag hielten – zum ersten Mal seit den Corona-Beschränkungen wieder persönlich in Brüssel.

Es war allerhand zusammengekommen in den vorigen Monaten. Die am Freitag verkündete Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee kam dabei nur als jüngste Provokation Erdogans hinzu. Für viel Aufregung hatte auch ein gefährlicher Zwischenfall am 10. Juni vor der libyschen Küste gesorgt. Zwei türkische Kriegsschiffe und eine französische Fregatte standen kurz vor dem scharfen Schuss. Die Lage war eskaliert, weil die Fregatte einen tansanischen Frachter kontrollieren wollte, der im Verdacht stand, Waffen nach Libyen zu liefern. Das hatten die türkischen Schiffe verhindert. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte daraufhin Anfang des Monats „weitere Sanktionen“ gegen die Türkei in den Raum gestellt – und gesagt, Paris habe eine Sondersitzung der EU-Außenminister einberufen. Das war freilich nicht ganz zutreffend: Die Debatte war schon länger geplant gewesen. Und der Außenbeauftragte Borrell hatte sie mit persönlichen Besuchen in Athen und Ankara vorbereitet.

Dialogangebot samt Drohung

Nach der „langen und interessanten“ Debatte verkündete der Spanier einen doppelten Ansatz. Er sei beauftragt worden, „weitere Wege zu erkunden, die dazu beitragen könnten, Spannungen zu vermindern und Übereinkünfte zu Themen zu erreichen, die unsere Beziehungen zur Türkei immer mehr belasten“. Doch koppelten die Minister dieses Angebot zum Dialog mit einer Drohung. „Ich werde ebenso Optionen vorbereiten für weitere angemessene Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um den Herausforderungen türkischer Handlungen zu begegnen, einschließlich im östlichen Mittelmeer“, sagte Borrell. Er hielt sich strikt an die gewundenen Formulierungen; offenbar war es nicht ganz leicht gewesen, sich darauf zu verständigen.

Um es klarer zu sagen: Die EU droht Ankara mit neuen Sanktionen, falls der Dialog nicht fruchtet. Solche Strafmaßnahmen würden dann jene ergänzen, welche die Außenminister schon wegen der aus ihrer Sicht illegalen Öl- und Gasbohrungen der Türkei in der Wirtschaftszone der Republik Zypern verhängt haben. Bisher wurden Reise- und Kontosperren gegen zwei ranghohe Mitarbeiter der Turkish Petroleum Corporation (TPAO) gerichtet. Derzeit werden solche Maßnahmen noch gegen weitere Personen vorbereitet, die Zypern vorgeschlagen hat.