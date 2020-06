EU-Außenminister und Pompeo : Eine lange Liste von Differenzen

Eigentlich wollte Mike Pompeo persönlich nach Brüssel kommen, um seine Kollegen Außenminister aus der Europäischen Union zu treffen. Schon für März war das geplant gewesen, doch dann machte das Coronavirus den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Am Montag war der amerikanische Außenminister dann immerhin per Video zugeschaltet.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die Aussprache war bitter nötig, denn die Liste von Themen, die beide Seiten trennen, ist seither nur noch länger geworden. Zuletzt hatte Washington seine Partner mit dem Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und mit Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof vor den Kopf gestoßen. In Deutschland trafen Drohungen wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Unverständnis. Viel zu viele Themen für die anderthalb Stunden, die für das Gespräch angesetzt worden waren.

Für die Europäer stand der Nahost-Friedensprozess ganz oben auf der Liste. Ab dem 1. Juli will das israelische Kabinett über die Annexion des Jordangrabens und von mehr als hundert Siedlungen im Westjordanland beraten. Den Rahmen dafür hat Präsident Donald Trump Ende Januar mit seinem Plan unter dem Titel „Frieden zu Wohlstand“ gesetzt. Die meisten EU-Staaten lehnten den Plan damals ab, doch konnte die EU das nicht mit einer Stimme tun, weil sich Ungarn und Österreich querstellten.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell konnte nach dem Austausch mit Pompeo nur ein positives Element im amerikanischen Vorstoß ausmachen: dass wieder über den Friedensprozess geredet werde. Doch wollen die Europäer vor allem Israelis und Palästinenser an einen Tisch bringen. Ein „glaubwürdiger und bedeutungsvoller politischer Prozess“ sei nötig, so Borrell. Der könne freilich nur nach Maßgabe der „international vereinbarten Parameter“ für den Friedensprozess geführt werden. Dazu gehört, dass es Grenzverschiebungen nur mit Zustimmung der Palästinenser geben darf und dass die ein zusammenhängendes, lebensfähiges Gebiet behalten. Beides stellt Trumps Plan in Frage.

Außenminister Heiko Maas (SPD) brachte in der Sitzung ein „multilaterales Format“ ins Gespräch. Es würde ihn freuen, „wenn auch der Kollege aus Washington dazu bereit wäre“, sagte er vor der Konferenz. Der freilich äußerte sich dazu nicht weiter. Maas berichtete, er habe bei seinem jüngsten Besuch in Israel und Jordanien darauf gedrungen, dass auch die palästinensische Seite einen konkreten Verhandlungsvorschlag mache. Das Gewicht der EU sei „hoch genug, um in diesem Rahmen eine Rolle zu spielen“. Einseitige Schritte würden die Sicherheitsarchitektur in der Region „maßgeblich destabilisieren“.

Pompeo wiederum brachte vor allem China zur Sprache. Die amerikanische Regierung fordert Unterstützung für einen harten Kurs gegenüber Peking. Pompeo zählt selbst zu den Falken. „Wir alle müssen uns der Bedrohung der chinesischen Kommunistischen Partei für unsere Lebensweise bewusst sein“, sagte er am Sonntag in einem Grußwort bei einer Konferenz des American Jewish Committee. Auch die EU sieht China als „systemischen Rivalen“. Das ist aber nur eine von drei Dimensionen. Peking ist außerdem wirtschaftlicher Konkurrent und multilateraler Partner, etwa beim Klimaschutz. Die Staaten bemühen sich darum, alle drei Dimensionen in eine Balance zu bringen – auch, um die Interessenunterschiede zwischen ihnen auszutarieren. Siebzehn Staaten haben sich der Initiative für eine „Neue Seidenstraße“ angeschlossen.

Mehr zum Thema 1/

Der EU-Außenbeauftragte sprach nach der Videokonferenz von Chinas „wachsendem Durchsetzungsvermögen“. Das fordere Europa wie Amerika heraus. Borrell schlug vor, einen eigenen Dialog zwischen Brüssel und Washington darüber einzurichten, wie man der Herausforderung begegne. Die Europäer wollen sich jedenfalls nicht in eine Eskalation zwischen Amerika und China hineinziehen lassen. Dem chinesischen Außenminister Wang Yi hatte Borrell erst kürzlich gesagt, er solle sich keine Sorgen machen: „Europa hat nicht vor, in irgendeine Form von kaltem Krieg mit China einzusteigen.“

Auch Außenminister Maas schlug eher sanfte Töne an. Es gebe zwar „gemeinsame Kern-Interessen“ mit Amerika gegenüber China, doch könne man die „großen Fragen unserer Zeit eben auch nur unter Einbindung Chinas lösen“. Maas warb einmal mehr für einen Dialog mit Peking, der sich nicht nur in Handels- und Wirtschaftsfragen erschöpfe, sondern auch die Werte einbeziehe, „die uns in der westlichen Welt verbinden“. Nur ein Thema war am Montag nicht kontrovers: Europa will wie Amerika die Ukraine stabilisieren und den Minsker Friedensprozess voranbringen.