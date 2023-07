Türkei auf der Agenda: Josep Borrell und Annalena Baerbock am 20. Juli in Brüssel Bild: Imago

Beim Mittagessen befassten sich die EU-Außenminister am Donnerstag mit der Türkei. Es war ihre erste echte Debatte zu dem Thema, seit Recep Tayyip Erdoğan im Mai als Präsident wiedergewählt und seine AKP abermals stärkste Kraft im Parlament wurde. Besonders Deutschland hatte sich für die Aussprache starkgemacht, wie Annalena Baerbock hervorhob. „Gerade nach den Wahlen ist es wichtig, noch mal zu reflektieren, wie wir mit einem nicht einfachen Nachbarn, aber einem globalen, strategisch wichtigen Akteur in unserer direkten Nachbarschaft in Zukunft weiter zusammenarbeiten werden“, sagte die Ministerin, als sie am Morgen im Ratsgebäude eintraf.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Schon beim letzten Treffen der Staats- und Regierungschefs hatte Deutschland einen Arbeitsauftrag durchgesetzt: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und die EU-Kommission sollen einen Bericht über die Beziehungen zu Ankara vorlegen, „der auf ein strategisches und vorausschauendes Vorgehen abstellt“.