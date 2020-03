EU und syrische Flüchtlinge : Helfen, ohne Erdogan zu belohnen

Aktualisiert am

Die EU-Außenminister ringen um eine Haltung gegenüber dem türkischen Präsidenten. Sollen sie mehr Geld für syrische Flüchtlinge in der Türkei bereitstellen? Paris zeigt sich hart, Berlin denkt über ein Hilfsprogramm nach.

Der türkische Präsident Erdogan im März in Ankara Bild: AP

Ursprünglich wollten Europas Außenminister am Freitag in Zagreb darüber reden, wie sie langfristig ihr Verhältnis zur Türkei gestalten. Doch dann öffnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Tore, und aus dem sogenannten informellen Gymnich-Treffen wurde am zweiten Tag ein formelles Krisentreffen. Unter Hochdruck musste über eine Erklärung verhandelt werden, und das allein erwies sich als überaus heikel. Am Freitagmorgen kursierte unter Diplomaten schon der fünfte Entwurf.

Wie Diplomaten berichteten, wurde besonders heftig darum gerungen, welches Zeichen die EU-Staaten der Türkei hinsichtlich eines neuen Hilfsprogramms für syrische Flüchtlinge geben, also über die schon zugesagten sechs Milliarden Euro hinaus. Mehrere Staaten, geführt von Deutschland, warben dafür, während Frankreich und Österreich sich dagegen stemmten. Sie wollten jeden Eindruck vermeiden, dass Europa sich vom türkischen Präsidenten unter Druck setzen lasse. In der Schlussversion stand dann ein Satz, den man so übersetzen kann: „Sowohl die EU als auch die Türkei stehen dazu, dass sie von der Fortsetzung dieser Zusammenarbeit und dieser Zusagen profitieren.“

Wichtige EU-Hilfsprogramme laufen aus

Ein Wink mit dem Zaunpfahl – mehr nicht. Die Voraussetzung für Gespräche über neue Hilfen sei, dass die Türkei ihre Verpflichtungen einhalte, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Sein österreichischer Kollege Alexander Schallenberg gestand immerhin ein, dass es „natürlich“ auch in Zukunft Hilfe geben werde. Wichtige Hilfsprogramme laufen in wenigen Monaten aus, wenn die EU keine neue Finanzierung vereinbart. Frankreich legte die härteste Haltung gegenüber der Türkei an den Tag.

Schon am Mittwoch konnte eine Erklärung der Innenminister erst abgeschlossen werden, nachdem die Innenminister Deutschlands und Frankreichs unter vier Augen miteinander gesprochen hatten. Paris wollte es „verurteilen“, dass die Türkei Migranten zur Grenze nach Griechenland schickt, Horst Seehofer (CSU) ging das zu weit. Man einigte sich darauf, das türkische Vorgehen „entschieden zurückzuweisen“.

Marine Le Pen im Nacken

Für die harte Haltung gibt es innenpolitische Gründe. Der französische Präsident Emmanuel Macron steht kurz vor den landesweiten Kommunalwahlen am 15. und 22. März unter direkter Beobachtung Marine Le Pens, die mit der Angst vor einer „Invasion“ durch Migranten Wahlkampf betreibt. Erdogan habe Tausende Migranten an die Grenze getrieben und ihnen befohlen, diese zu überwinden, schrieb die Vorsitzende des Rassemblement National auf Twitter: „Das nennt man eine Invasion.“

Die jüngsten EU-Planungen verurteilte Le Pen als „Komplizenschaft über Hilfe und Hilfsleistungen“. Es gibt in Frankreich auch in den etablierten Parteien keinen Politiker, der das EU-Türkei-Abkommen mit Überzeugung verteidigte. François Hollande hatte seinerzeit betont, er sei von den Verhandlungen der Bundeskanzlerin mit Erdogan ausgeschlossen worden. Seither hat sich in Paris der Eindruck vertieft, die Bundesregierung lasse sich von Erdogan manipulieren.