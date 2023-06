EU-Asylreform : Polen und Ungarn gegen den Rest Europas

Kuss für die Gewinnerin: Meloni, Morawiecki und Orbán am Donnerstag in Brüssel Bild: AP

Für einen Moment schien es am Donnerstagabend so, als könne es mal ein kurzer Europäischer Rat werden. In anderthalb Stunden hatten die Staats- und Regierungschefs das Thema Ukraine abgehandelt. Im Ratsgebäude machten erste Spekulationen die Runde, ob man überhaupt noch am Freitag tagen müsse. Dann aber kam das Thema Migration dran – und ließ Träume von einem verlängerten Wochenende wieder platzen.

Zwar waren sich fast alle Regierungschefs einig, dass man nach dem Asylkompromiss der Innenminister vor drei Wochen auf dem richtigen Weg sei. Aber das reicht im Europäischen Rat eben nicht: Die Staats- und Regierungschefs müssen im Konsens entscheiden.

Dem verweigerten sich Ungarn und Polen. Beide Länder waren zuvor im Ministerrat überstimmt worden und hatten schon da angekündigt, dass ihre Regierungschefs dies beim nächsten Treffen zum Thema machen würden. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki fasste seine Position dann so zusammen, als er in Brüssel ankam: „Nein zum Verzicht auf das Einstimmigkeitsprinzip, Ja zur Souveränität, Ja zur Sicherheit polnischer Grenzen, Straßen, Städte und Dörfer.“ Das klang nicht zufällig wie Wahlkampf. In Polen tobt schon die große Schlacht darum, wer im Herbst die Gunst der Wähler gewinnt.

Scholz und Macron sollen den Widerstand brechen

Besonders störte sich Morawiecki daran, dass der Asylkompromiss auf dem Prinzip der „verpflichtenden Solidarität“ beruht. Wenn ein Land an der Außengrenze durch den Zustrom von Asylbewerbern überlastet ist, sollen ihm die anderen nach einem festen Schlüssel entweder Migranten abnehmen oder stattdessen 20.000 Euro pro Person zahlen. Beides lehnt Polen wie Ungarn strikt ab. „Polen hat als Unterstützung nur einige Dutzend Euro pro ukrainischem Flüchtling erhalten“, beklagte Morawiecki. „Jetzt sollen wir für jeden nicht aufgenommenen Flüchtling aus dem Nahen Osten 20.000 Euro bezahlen oder mehr, und das werden wir nicht zulassen.“

So ähnlich wiederholte er es dann später im Europäischen Rat, während sich sein ungarischer Kollege Viktor Orbán vornehm zurückhielt. Morawiecki verlangte, dass Entscheidungen zur Migration stets im Konsens fallen müssten. Damit wollte er den Kompromiss der Innenminister wieder aufschnüren – doch schloss sich außer Orbán niemand an. Beide legten daraufhin ihr Veto gegen die vorbereiteten Schlussfolgerungen zur Migration ein.

Ratspräsident Charles Michel unterbrach die Sitzung. Jetzt sollten Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron im kleinen Kreis versuchen, den Widerstand zu brechen. Doch als sich die Chefs um halb elf wieder zum Dinner in großer Runde versammelten, war der Text immer noch blockiert. Eine halbe Stunde nach Mitternacht gingen sie ergebnislos auseinander. Vielleicht sei es besser, mal eine Nacht drüber zu schlafen, sagte der Niederländer Mark Rutte.

Meloni findet sich in der Mittlerrolle

Am Freitagmorgen versuchte dann Giorgia Meloni ihr Glück. Die italienische Ministerpräsidentin traf sich mit Morawiecki und Orbán. Sie steht auf der anderen Seite und sieht sich als Gewinnerin des Asyldeals. „Es war ein einzigartiger Ansatz, der jedermanns Probleme gelöst hat“, hatte sie bei ihrer Ankunft in Brüssel verkündet. Meloni ist aber auch die Parteivorsitzende der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), sie wurde gerade im Amt bestätigt. Dominiert wird die rechte EKR-Fraktion im Europäischen Parlament von der polnischen PiS-Partei, sie stellt 24 der 66 Abgeordneten. Das brachte die Italienerin automatisch in eine Mittlerrolle. Weißer Rauch stieg allerdings nicht auf – und so legte das Treffen die größte Bruchlinie dieser Parteifamilie offen.