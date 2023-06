EU-Asylreform : Faeser musste sich bewegen

Aktualisiert am

Deutschland war in den Verhandlungen zur EU-Asylreform weitgehend isoliert – auf den letzten Metern stimmt die deutsche Innenministerin dann doch schärferen Regeln zu.

Bereit für Kompromisse: Faeser am Donnerstag in Luxemburg Bild: EPA

Es war Viertel vor zehn am Donnerstagmorgen, als Maria Malmer Stenergard unsicher in die Runde blickte. Die Aussprache der Innenminister zur EU-Asylreform sollte beginnen, aber niemand hob die Hand. Hilfesuchend wendete sich die schwedische Migrationsministerin an ihren EU-Botschafter, beide tuschelten etwas. „Darf ich das als Zustimmung werten?“, fragte sie schließlich.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Da schien es für einen Moment, als sei der „historische Schritt“ gekommen, den sie in ihrer Einleitung beschworen hatte: ein Durchbruch beim schwierigsten und kontroversesten aller Themen Europas. Würden sich die Minister nach mehr als sieben Jahren fruchtloser Verhandlungen auf eine gemeinsame Position zum Asylrecht einigen – über die sie dann mit dem Europäischen Parlament zu verhandeln hätten?