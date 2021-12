EU-Asylpolitik : Der nächste Konflikt mit Polen zieht herauf

Fragen wollte Nancy Faeser am Donnerstag nicht beantworten. Die neue Bundesinnenministerin begnügte sich bei ihrem ersten Auftritt in Brüssel mit ein paar Sätzen. „Skandalös und menschenverachtend“ nannte die SPD-Politikerin, wie der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko mit Migranten umspringe. Es sei gut, dass die EU bisher zusammenstehe. „Für mich ist es aber auch wichtig, dass rechtliche Standards eingehalten werden an der Grenze“, fügte sie hinzu und sprach sich für einen Einsatz von Frontex aus sowie den uneingeschränkten Zugang von Hilfsorganisationen.

Das war keine neue Position; auch die alte Bundesregierung sah es so. Aber es war ein Hinweis auf die Konflikte, die es weiter in der EU gibt und die am Donnerstag von den EU-Innenministern ausgetragen wurden. Genau genommen ist es ein Konflikt vor allem mit Polen, das Hilfsorganisationen systematisch von der Grenze fernhält und einen Einsatz der EU-Grenzschutzbehörde ablehnt – ganz anders als Litauen, wo seit Monaten Frontex-Beamte im Einsatz sind und Asylbewerber nicht pauschal an der grünen Grenze abgewiesen werden.

Die Wege beider Länder trennen sich auch, wenn es um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission geht, der ein Asylverfahren vorschreibt, aber Erleichterungen für die betroffenen Länder vorsieht. Litauen habe „es sehr begrüßt, wie wir ihnen helfen können, um mit der Situation zurechtzukommen“, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson nach einem Gespräch mit der litauischen Ministerin. Polen dagegen lehnt ihren Vorschlag rundweg ab. Man könne zwar Ausnahmen beim Asylverfahren machen, nicht aber von vertraglichen Verpflichtungen, mahnte Johansson. „Es ist wichtig, sich an den EU-Vertrag und die Grundrechte zu halten.“ Sie ließ erkennen, dass die Kommission andernfalls ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau einleiten werde.

Beschleunigtes Verfahren stößt auf Empörung

Die Kommission verlangt, dass die Staaten Asylanträge auch dann bearbeiten, wenn Migranten an der grünen Grenze zu Belarus aufgegriffen werden. Allerdings dürfen sie in solchen Fällen ein beschleunigtes Verfahren anwenden, das sonst nur an Flughäfen zum Einsatz kommt. Dabei werden die Antragsteller im Transitbereich interniert und gelten für die Dauer ihres Verfahrens als nicht eingereist. Sie dürfen gegen einen ablehnenden Bescheid nur einmal Widerspruch einlegen. Wird der gerichtlich abgewiesen, können sie umgehend abgeschoben werden. In Deutschland ist diese Prozedur auf 19 Tage begrenzt. Liegt bis dahin keine Entscheidung vor, darf der Betreffende einreisen und ein reguläres Asylverfahren mit umfassendem Rechtsschutz durchlaufen. Litauen, Lettland und Polen sollen dagegen einen Monat Zeit für die Registrierung bekommen und vier weitere Monate für die Prüfung des Asylgesuchs.

Auf der linken Seite des Europäischen Parlaments stößt das auf Empörung. Die SPD-Innenpolitikerin Birgit Sippel spricht von „extremen“ und „unerbittlichen“ Maßnahmen, die zu Lasten vulnerabler Menschen gingen. Damian Boeselager aus der Fraktion der Grünen sieht ein „hohes Risiko für willkürliche und massenhafte Internierung“. Allerdings müssen die Abgeordneten nur angehört werden, sie dürfen nicht mitentscheiden, weil sich die Kommission auf einen im EU-Vertrag definierten Ausnahmefall stützt. Im Ministerrat reicht eine qualifizierte Mehrheit, um die Ausnahmen zu genehmigen. Die würde schon jetzt stehen, sagen Diplomaten, nur Polen blockiere.

Vieles erinnert an 2015

Entscheiden müssen die Staaten aber, ob sie in diesem Fall wirklich ein Land überstimmen wollen, das die geänderten Regeln dann anwenden soll. Der Fall erinnert an ein Votum über die Verteilung von Migranten im Herbst 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsmigration. Seinerzeit wurden Polen, Ungarn und die Tschechische Republik überstimmt, ebenfalls auf Grundlage von Artikel 78 des EU-Vertrags. Die Staaten weigerten sich danach, den Beschluss umzusetzen. Sie wurden dafür später vom Europäischen Gerichtshof verurteilt, aber das änderte nichts mehr.

Johansson argumentierte am Donnerstag, die Lage sei nun ganz anders. Schließlich hätten sich die Staaten an der Grenze zu Belarus selbst an die Kommission gewandt und darum gebeten, rechtliche Möglichkeiten auszuloten. Sie erwarte deshalb vom Rat, dass er entsprechend entscheide. Wie die neue Bundesregierung dazu steht, blieb offen. Immerhin war es das erste Mal seit langer Zeit, dass Deutschland überhaupt auf Ministerebene vertreten war. Faesers Vorgänger Horst Seehofer hatte schon am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft vor einem Jahr das Interesse an europäischen Zusammenkünften verloren und sich danach durch Staatssekretäre vertreten lassen.