Fidesz-Politiker bei Sex-Party : Wenn die Sünde zur Tugend wird

Für die Opposition in Ungarn war es ein gefundenes Fressen, als der Politiker der nationalkonservativen Regierungspartei József Szájer Ende November als Teilnehmer einer Männer-Sex-Party in Brüssel ertappt wurde. Zumal die Umstände zu Hohn und Spott einluden. Das Internet quoll alsbald mit „Memes“ über, montierten Bild-Witzen, hauptsächlich mit Anspielungen auf den Fluchtversuch eines spärlich bekleideten Mannes mit Rauschebart vor der Polizei über ein Regenrohr an der Fassade des Hauses, in dem die Party stattgefunden hatte. Inzwischen haben Spaßvögel an dem betreffenden Haus in Brüssel eine Plakette angebracht, auf der steht: „Hier endete die politische Karriere des Fidesz- und EU-Abgeordneten József Szájer, der über dieses Rohr vor den Behörden zu fliehen versucht hatte.“

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Partei- und Regierungschef Viktor Orbán übernahm es selbst, die Konsequenzen zu verkünden: „Was unser Repräsentant József Szájer getan hat, hat keinen Platz in den Werten unserer politischen Familie. Wir werden seine dreißig Jahre Arbeit nicht vergessen oder kleinreden, aber seine Tat ist inakzeptabel und nicht zu verteidigen.“ Folglich habe er mit dem Rücktritt als Abgeordneter und dem Austritt aus dem Fidesz die einzig angemessene Konsequenz gezogen. Kühl schloss Orbán: „Wir haben seine Entscheidung zur Kenntnis genommen.“ Aber was war eigentlich die unentschuldbare Tat? Illegal war die Veranstaltung nicht wegen der Beschäftigung, der die mehr als 20 Teilnehmer nachgegangen sein mögen. Sie verstieß nur gegen das Corona-Versammlungsverbot der belgischen Behörden.