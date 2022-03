Afrikas letzter Herrscherkönig : Eine Nation, ein König und 15 Rolls Royce

Eswatini ist die letzte absolutistische Monarchie in Afrika. Der König lebt im Luxus, die Bürger in Armut. Aber langsam wächst die Unzufriedenheit.

Eswatini ist ein Land wie aus dem Bilderbuch. Es gibt weitläufige Zuckerrohrplantagen, sanfte Hügel, strohgedeckte Häuser und einen König mit weichen Gesichtszügen. Mswati III. erscheint zu offiziellen Anlässen in einem roten Umhang, mit Sandalen und Herrscherstab. Manchmal trägt er auch eine rot-goldene Militäruniform mit vielen Orden auf der Brust. Ausländische Besucher müssen sich nach einer Audienz rückwärts zurückziehen, um Seiner Majestät nie den Rücken zu zeigen. Seine Untertanen, aber auch Minister und Staatsbedienstete rutschen ehrerbietig auf Knien aus dem Raum.

Was auf Ausländer bizarr wirkt, ist eine ernste, manchmal tödliche Sache. Der König hat die unumschränkte Macht. Es gibt zwar ein Parlament, aber dessen Mitglieder werden von ihm oder über loyale „Häuptlinge“ ernannt. Faktisch trifft es keine Entscheidungen gegen seinen Willen. Auch die Gerichte hat er unter seiner Kon­trolle. Eswatini, früher Swasiland, ist die letzte absolutistische Monarchie in Afrika. Es ist fast vollständig umgeben von Südafrika, von der Fläche her kleiner als Sachsen, und grenzt im Osten an Mosambik.