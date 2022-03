Estlands Regierungschefin : „Wir müssen im Ernstfall das Feuer erwidern können“

Aktualisiert am

Will auch die Finanzierung von Putins Kriegsmaschine stoppen: Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas (hier in Brüssel Ende März) Bild: AFP

Am Mittwoch war Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen bei Ihnen zu Besuch, flankiert von den Chefs mehrerer dänischer Parteien. Frederiksen hat gesagt, man überlege, die 200 im Rahmen der NATO-Präsenz entsandten dänischen Soldaten auf 1000 aufzustocken.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Ja, es gibt diese Diskussion. Die endgültigen Entscheidungen werden auf dem NATO-Gipfel im Juni in Madrid fallen. Bis dahin werden die Puzzleteile zusammengesetzt. Wir, die drei baltischen Staaten, planen unsere Verteidigung gemeinsam. Schließlich sind die NATO-Bataillone bei uns leicht hin- und herzubewegen. Und sie sind nicht nur hier, um abzuschrecken, sondern auch, um im Ernstfall das Feuer zu erwidern. Um glaubwürdig zu sein, brauchen wir dafür aber nicht Bataillone des Bündnisses, sondern Divisionen. Die jetzige NATO-Luftraumüberwachung ist gut, aber wir müssen zu einer Luftraumverteidigung kommen.

Die verbreitete Sorge ist ja: Die baltischen Staaten sind gegen einen russischen Vormarsch nicht zu verteidigen.

Bisher stützte sich unsere Verteidigung auf das Prinzip: Verliere ein Gebiet und hole es später zurück. Aber wir sehen, zum Beispiel in der Ukraine, wie „verlieren und zurückholen“ aussehen kann. Deshalb sollten wir von einer Abschreckungs- zu einer Verteidigungshaltung übergehen. Damit wir in der Lage sind, sofort zurückzuschlagen. Diese Lücke in unserer Verteidigungsfähigkeit zu schließen ist viel billiger, als ein besetztes Gebiet später zu befreien und wiederaufzubauen. Das heißt nicht, dass wir derzeit eine akute militärische Bedrohung sähen. Russland hat ja bisher nie ein NATO-Land angegriffen.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Wie viele Ukraine-Flüchtlinge sind bisher nach Estland gelangt?

Etwa 25.000. Das wären immerhin zwei Prozent unserer Bevölkerung. Damit haben wir in der EU, pro Kopf gerechnet, die viertgrößte Gruppe von Flüchtlingen aufgenommen.

Hat der NATO-Gipfel vorige Woche die Esten beruhigt?

Die Zusicherung, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen, ist natürlich sehr wichtig. Aber Estland, Lettland und Litauen sind erstens klein und zweitens schon eine Art Halbinsel der NATO, nur über das polnische Suwałki-Gebiet mit anderen Mitgliedsländern verbunden. Insofern sind wir viel mehr exponiert als zum Beispiel Polen. Das muss die NATO noch stärker berücksichtigen.

Wie bewerten Sie den Krieg und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine?

Ich habe Zweifel, ob Russland wirklich freiwillig alle Gebiete zurückgeben will, die es bereits erobert hat. Wir sollten daher auf keinen Fall zu „Business as usual“ zurückkehren. Präsident Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen, er darf nicht einmal auf den Gedanken kommen, gewonnen zu haben. Denn sonst würde er nur zwei Jahre Pause machen und dann wieder vorrücken. Dann würde er andere Länder angreifen oder weitere Teile der Ukraine holen. Die Nachbarn Russlands würden permanent in Angst leben.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Was sollte der Westen also tun?

40 Prozent der Staatseinnahmen Russlands und damit auch der Finanzen für Putins Kriegsmaschine kommen aus dem Export von Energieträgern. Ich verstehe, dass bei Sanktionen dagegen verschiedene Ländern verschiedene Empfindlichkeiten haben. Aber ich schlage folgendes vor: Russland verkauft Pipelinegas. Es ist also auf bestimmte Abnehmer angewiesen. Auf dem EU-Gipfel habe ich vorgeschlagen, ein Treuhandkonto einzurichten und zu sagen: Ihr, Russland, seid für die Kriegsschäden verantwortlich. Also zahlen wir einen Teil unserer Zahlungen für Energieträger auf dieses Konto ein. Wenn der Krieg zu Ende ist, geben wir dieses Geld der Ukraine für den Wiederaufbau des Landes.

Wie war das Echo in der EU?

Es gibt Befürworter meiner Idee, aber ich muss noch weiter Überzeugungsarbeit leisten. Die Botschaft wären erstens: Für jedes Haus, das ihr zerstört, werdet ihr bezahlen. Zweitens, und das weiß ich als Rechtsanwältin: Als Bittsteller ist man immer in der schwächeren Position. Aber dieses Geld haben ja wir in der Hand. Drittens: Mit diesem Weg kann, wer will, das Auflegen von Sanktionen vermeiden. Es gibt auch eine Rechtsgrundlage dafür. Dann würden wir nicht mehr die Kriegsmaschine finanzieren, sondern den Wiederaufbau. Präsident Putin muss für diesen Krieg und diese Verbrechen bezahlen. Frieden ist nicht unser oberstes Ziel. Das oberste Ziel ist, dass sich das nie mehr wiederholt.

Mehr zum Thema 1/

Was ist denn aus den DDR-Haubitzen geworden, die Estland einst bekommen hatte? Sie wollten sie der Ukraine übergeben, aber die dafür nötige Genehmigung der Bundesregierung ließ auf sich warten.

Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass Berlin das genehmigt hat. Die Haubitzen müssten jetzt bereits in der Ukraine sein.