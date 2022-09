An der NATO-Ostflanke : Die Front, die keine sein soll

Eingegraben: Estnische Soldaten in Erwartung eines Angriffs bei einem Manöver auf dem Truppenübungsplatz in Tapa Bild: Picture Alliance

Oberst Andrus Merilo muss dringend weiter. Auf den Kommandeur der 1. estnischen Infanteriebrigade wartet der nächste Termin. Doch auch wenn sein Feldwebel am Eingang stumm zum Aufbruch mahnt, arbeitet sich der Berufsoffizier mit ergrauendem Vollbart und kurzrasiertem Haupt unbeirrt durch die Phalanx aufzeigender Hände in einem Hörsaal der Militärbasis in Tapa.

Die internationale Besuchergruppe, die ihm am Samstag gegenübersitzt, hat so viele Fragen. Und solange seine Antworten nicht die militärische Sicherheit des Landes gefährden könnten, trägt Merilo sie den Frauen und Männern in schonungsloser Offenheit vor. Vor allem eine Antwort hallt lange nach. „Der Krieg wird kommen“, so Merilo. Sie hätten einige Ideen über das Wo und Wie. Aber sie wüssten nicht genau, wann. „Wir müssen bereit sein“, mahnt er. Und setzt hinzu: „Das Schlimmste steht uns noch bevor.“