Eskalation in Irak : Washington schickt Hunderte Soldaten als Verstärkung nach Bagdad

Kampfhubschrauber schützen die amerikanische Botschaft in Bagdad, Demonstranten randalieren: Nach Luftangriffen der Amerikaner auf schiitische Milizen in Irak droht die Lage zu eskalieren. Präsident Trump hat den Schuldigen bereits ausgemacht.

Amerikanische Soldaten nehmen Stellung rund um die amerikanische Botschaft in Bagdad: Wegen eskalierender Proteste will Trump weitere Truppen in den Nahen Osten verlegen. Bild: AFP

Die Vereinigten Staaten verlegen wegen der jüngsten Spannungen in Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Truppen bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstagabend. Die Verlegung der Soldaten der 82. Luftlandedivision aus dem Bundesstaat North Carolina sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erhöhten Bedrohungslage im Irak, erklärte Esper. „Die Vereinigten Staaten werden unsere Bürger und Interessen überall auf der Welt schützen“, sagte der Minister. Die Vereinigten Staaten machen Iran für die jüngsten Ausschreitungen verantwortlich.

Kurz zuvor hatte das amerikanische Militär zum Schutz der Botschaft in Bagdad bereits die Verlegung von rund 100 Marineinfanteristen aus Kuwait eingeleitet, nachdem Hunderte Demonstranten am Dienstag gewaltsam versucht hatten, die diplomatische Vertretung zu stürmen. Das amerikanische Militär setzte unter anderem auch zwei Kampfhubschrauber ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Ein vom Militär veröffentlichtes Video zeigte, wie Helikopter vom Typ „Apache“ Signalraketen über der Botschaft abfeuerten. Auslöser der Proteste in Bagdad waren tödliche Luftangriffe der Amerikaner am Wochenende auf schiitische Milizen, die Washington zufolge von Iran unterstützt werden.

Die zusätzlichen Truppen aus den Vereinigten Staaten sollten amerikanischen Medienberichten zufolge zunächst im benachbarten Kuwait stationiert werden. Die mehrere Tausend Soldaten umfassende 82. Luftlandedivision aus Fort Bragg ist darauf spezialisiert, „innerhalb von 18 Stunden strategisch einsetzbar“ zu sein, wie es auf deren Webseite heißt. Minister Esper machte keine genauen Angaben, wie viele Soldaten der Division insgesamt in den Nahen Osten verlegt werden sollen. Die Vereinigten Staaten haben derzeit rund 5000 Soldaten im Irak stationiert.

Der amerikanische Präsident Donald Trump drohte Teheran am Dienstag wegen der Ausschreitungen in Bagdad mit Vergeltung. Jegliche Schäden oder Opfer würden dem Iran teuer zu stehen kommen, schrieb Trump am Dienstagabend auf Twitter. „Das ist keine Warnung, das ist eine Drohung. Frohes Neues Jahr!“ schrieb Trump.

Die Botschaft sei inzwischen wieder sicher, nachdem viele Soldaten und „die tödlichste Militärausrüstung der Welt“ rasch dorthin verlegt worden seien, schrieb Trump weiter. Außenminister Mike Pompeo erklärte, die Vereinigten Staaten hätten „schnell, vorsichtig und entschlossen gehandelt“, um die Botschaft zu schützen. Er machte „von Iran unterstützte Terroristen“ für die Proteste verantwortlich.

Trump geht aber nach eigenen Worten nicht davon aus, dass es zum Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kommen wird. „Ich sehe nicht, dass dies passieren wird“, sagte Trump am Dienstagabend auf eine entsprechende Reporterfrage in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida. „Ich mag den Frieden", fügte der Präsident hinzu, bevor er sich zu einer Silvesterfeier begab.